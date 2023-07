Smartphone wordt telescoop

Een slim apparaat zou samen met je smartphone het bekijken van het heelal niet alleen betaalbaarder, maar ook eenvoudiger moeten maken.

Om naar de sterren en planeten te kijken, kun je natuurlijk naar een sterrenwacht. Of je koopt voor honderden euri’s een fraaie telescoop die je vervolgens op een donkere plek naar boven richt. Maar als het aan de Fransman Cyril Dupuy ligt, kan het binnenkort ook anders; met een mini-telescoop gekoppeld aan je smartphone.

Grensverleggend

Het apparaat dat Dupuy met zijn bedrijf Vaonis ontwikkelde, noemt hij de Hestia en hij zegt erover: “Dit jaar verleggen we de grenzen van miniaturisatie met een nieuwe innovatie. Om de kosten te drukken en een telescoop aan te bieden die echt toegankelijk is voor iedereen, hebben we ons gebaseerd op de krachtigste en meest gebruikte technologie: je smartphone.”

Sterrenlicht

Het apparaat dat hij op de markt wil zetten, weegt een halve kilo, heeft grofweg de afmetingen van een boek (17 x 25 x 5,5 centimeter) en is uitgerust met zes lenzen. Het ‘sterrenlicht’ dat via de voorste naar binnen komt, wordt door andere lenzen en wat prisma’s gefocust en naar de bovenkant van het apparaat geleid. Daar kun je je smartphone met behulp van wat magneten zo plaatsen dat de cameralens in lijn is met het oculair van de Hestia.



Met een beetje goede telefoon, zou je volgens Dupuy een vergroting van 25 keer kunnen halen. Een bijbehorende app vertelt je waar je bepaalde hemellichamen kunt vinden en ook waar je vervolgens naar zit te kijken.

Maar zover is het nog niet. Om de Hestia-telescoop te kunnen produceren is Dupuy een Kickstartercampagne begonnen waarbij je, als het eenmaal is gelukt om voldoende geld bij elkaar te krijgen, een Hestia voor zo’n 130 euro kunt kopen. (Overigens zonder statief en allerlei handige filters.) Geen geld voor een tripje naar de sterren.

Bronnen: Kickstarter

Beeld: Kickstarter