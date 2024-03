Een ode aan de vrouwelijke wetenschappers

Met een techniek die röntgendiffractie heet, legt de Britse chemicus Rosalind Franklin (1920-1958) begin jaren vijftig als eerste de 3Dstructuur van DNA vast op beeld. Op basis van haar foto’s beschrijven vakgenoten James Watson en Francis Crick de structuur (de bekende dubbele helix) van DNA. In 1962 ontvangt het duo hiervoor een Nobelprijs, maar dat maakt Franklin niet meer mee (ze overlijdt in 1958). Of zij eigenlijk de boeken in had gemoeten als ontdekker van de DNA-structuur, blijft de vraag.

Beeld: CC BY-SA 4.0