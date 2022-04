Uitgestorven plant herontdekt in nevelwoud

De tropische Gasteranthus extinctus mag dan ondanks zijn naam toch nog in het wild voorkomen, het blijft een zeldzaam, bedreigd plantje.

In 2000 doopten wetenschappers een nog niet eerder beschreven tropische plant ‘extinctus’. Ze vermoedden namelijk dat de wilde bloem, die 15 jaar in een collectie lag opgeslagen al uitgestorven was. Dat blijkt nu, 40 jaar later, toch niet het geval te zijn. Wetenschappers spotten Gasteranthus extinctus in een nevelwoud in Ecuador.

Soortnaam

Er zijn veel manieren waarop een nieuwe soort zijn naam krijgt. Sommige wetenschappers vernoemen hun ontdekking naar zichzelf, een familielid of een indrukwekkende collega. Anderen verwijzen met de soortnaam bijvoorbeeld naar een bijzondere eigenschap van de plant of het dier, zoals een kleur, bepaald gedrag of leefgebied.

Het team dat in 2000 een tropische plantje uit een nevelwoud in Ecuador in handen kregen, doopte hem ietwat deprimerend Gasteranthus extinctus. Van het bos waar de oranje bloem 15 jaar eerder geplukt werd, was door ontbossing onderhand namelijk vrij weinig over. En dus, concludeerden de onderzoekers, was ‘extinctus’, oftewel uitgestorven, ongetwijfeld een passende naam.

Herontdekt

Nu, 40 jaar later, blijkt de werkelijkheid iets minder grauw. Afgelopen zomer spotten onderzoekers van het natuurhistorische Field Museum in Chicago de plant in hetzelfde woud aan de voet van de Andes. Althans, in een overgebleven lapje ervan: waar het wolkenwoud voorheen kilometers besloeg, zijn er nu, verspreid over een zee van bananenplantages, enkel een paar kleine ‘regenwoudeilandjes’ over.

Hoewel de toch-niet-uitgestorven plant nog steeds op de rode lijst van bedreigde soorten staat, is de ontdekking goed nieuws, zo schrijven de wetenschappers. ‘De herontdekking van deze bloem laat zien dat het niet te laat is om het tij te keren voor zelfs de ergste scenario’s wat betreft biodiversiteit’, schrijft Dawson White, een van de onderzoekers. ‘Ook benadrukt het hoe belangrijk het is om zelfs de kleine, meest gehavende stukjes natuur te beschermen.’

Wat gebeurt er met de soortnaam nu extinctus niet meer extinctus is? Niets, zo schrijven de onderzoekers. Er gaan een hoop regels gemoeid met het hernoemen van een soort. De herontdekking weegt niet zwaar genoeg.

