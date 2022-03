Usain Bolt versus dino: wie wint de 100 meter?

Zou Dilophosaursus de Jamaicaanse sprinter van troon stoten? Of is ook deze 400 kg wegende dinosauriër geen match voor Thunderbolt?

Stel, het was niet DNA-dief Dennis Nedry die in de film Jurassic Park oog in oog kwam te staan met dinosauriër Dilophosaursus, maar Usain Bolt. Zou hij, anders dan arme Nedry, er wel goed vanaf komen? Het is, in minder woorden, de vraag die Scott Lee, professor natuurkunde aan de universiteit van Toledo, zijn eerstejaars studenten stelt. In een 100 meter sprint, wie zou er winnen? Roofdinosauriër Dilophosaursus wetherilli of de voormalig sprinter en wereldrecordhouder Usain The Lightning Bolt?

Spannend!

Het vraagstuk is een manier waarmee Lee de ietwat droge kost van zijn introductielessen eendimensionale bewegingsleer spannender probeert te maken. Best een goed idee: er zijn immers weinig dingen die een (hypothetische) 400 kg wegende, vleesetende dinosauriërs níet interessanter maakt.

Lee koos voor zijn fictieve race met opzet voor een tussen Usain Bolt en Dilophosaursus wetherilli. De topsnelheid van veel andere dinosauriërs verschilt namelijk zo van dat van Bolt, dat het geen spannende wedstrijd zou zijn. Tegenover sommige soorten heeft Bolt geen schijn van kans, terwijl hij andere (lees: de ‘wandelende’ Tyrannosaurus rex) er op 100 meter met relatief gemak uit rent.

Kantje boord

Dus, zou Bolt zijn titel als wereldkampioen 100 meter sprint (in 9,58 seconden) aan Dilophosaursus wetherilli moeten afstaan? Nee! Volgens de berekeningen van Lee en zijn studenten, waarvoor ze naar onder meer snelheid en versnelling kijken, zou de voormalig sprinter zegevieren. En dat ondanks Dilophosaursus‘ topsnelheid van 10,5 meter per seconde.

Eén van de voordelen die de Jamaicaan heeft ten opzicht van zijn fictieve tegenstander, is dat hij een stuk kleiner is. Volgens de tweede wet van Newton, waarin versnelling wordt bepaald aan de hand van massa en kracht, zou de sprinter daar in de eerste seconden aardig meters mee pakken.

Een spannende wedstrijd zou het overigens zeker wel zijn. Volgens de modellen wint Bolt met een voorsprong van 2 seconden. Dat mag een fors tijdsverschil zijn als het gaat om snelheidsrecords, als je racet tegen een vleesetende dinosauriër met een rammelende maag is dat natuurlijk weer angstaanjagend weinig.

Bronnen: The Physics Teacher, phys.org