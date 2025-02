Waarom spreken Fransen zo slecht Engels?

Hoewel Fransen de Engelse taal tegenwoordig al veel beter beheersen dan twintig jaar geleden, presteren ze nog steeds slechter dan hun buren. Hoe komt dat?

Ze French do not speak English very good. Taaltoetsorganisatie TOEFL, die met een gestandaardiseerde test de Engelse taalvaardigheid van niet-moedertaalsprekers meet, publiceerde in 2022 een rapport waarin Frankrijk 88 van de 120 punten haalde. Dat is even goed als Montenegro, maar slechter dan Letland (93), Bulgarije (95) en Nederland (99). Waarom struggelen de Fransen zo?

Ten eerste: het Engels is een Germaanse taal, het Frans een Romaanse. De verschillen tussen Engels en Frans zijn dus groter dan bijvoorbeeld tussen het Engels en het Nederlands – ondanks dat het Engels veel Franse leenwoorden heeft. Maar Spaans en Italiaans zijn ook Romaanse talen, en de inwoners van die landen scoren toch beter in de internationale competitie (respectievelijk 91 en 93 punten). Er moet dus meer aan de hand zijn.

Noodzaak

Een Duitse wetenschapper heeft aangetoond dat het aantal sprekers van de moedertaal een rol speelt in de beheersing van het Engels als vreemde taal. Dat zou de motivatie beïnvloeden: omdat zoveel mensen Frans beheersen (alleen in Frankrijk zelf al ruim 60 miljoen) is de noodzaak niet zo groot om Engels te leren.

Maar ook dát kan niet de hele verklaring zijn voor het Franse steenkolenengels. Het Italiaans en Spaans hebben immers nog meer moedertaalsprekers. Zal het dan toch echt, zoals je vaak hoort, een kwestie van cultuurchauvinisme zijn? Allez, les Français, faites de votre mieux!

Deze vraag kon je vinden in KIJK 10/2024.

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: Kolderal/Getty Images