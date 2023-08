Wat als de hele wereld zou fietsen als de Nederlanders?

Stel, mensen in andere landen gaan net zo veel fietsen als Nederlanders. Scheelt dat dan veel uitstoot?

Goed idee! Het zou in elk geval een boel benzine besparen. De Nederlander fietst gemiddeld 1098 kilometer per jaar, schrijft het CBS. Als we ervan uitgaan dat die kilometers anders per benzine- of dieselauto zouden worden afgelegd, scheelt dat ruwweg 70 liter brandstof per persoon per jaar. En als de hele wereld (zo’n 6 miljard volwassen wereldburgers) dat zou doen, zou dat neerkomen op 420 miljard liter per jaar! Dat is best veel: bijna driemaal zoveel als het jaarlijkse brandstofverbruik van het Nederlandse wegverkeer.

Maar wacht even: we doen nu alsof fietsen géén energie kost. Toegegeven, we verbruiken geen benzine, maar elke keer dat we een stuk fietsen, moeten we wel wat extra energie ‘tanken’ in de vorm van brood, melk, aardappels, vis… En om al dat voedsel op tafel te krijgen, is er meer energie nodig dan de verbrandingswaarde, ook als we die omrekenen naar benzine of diesel.

Neem melk: de koeien moeten eten, ze moeten (elektrisch) worden gemolken, de melk moet worden gekoeld, vervoerd, verhit en gepasteuriseerd, weer gekoeld en weer vervoerd. Zo kost een liter melk ongeveer een halve liter olie voor hij op tafel verschijnt. Kortom: de olieproducenten zullen dit fietsplan vast een heel slecht idee vinden, maar de boeren zouden we er blij mee maken.

