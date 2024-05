Hoe blijf je fit op de maan? Door rondjes te rennen op een ‘muur des doods’

Wetenschappers: door rondjes te rennen op een muur van een cilindervormige ruimte voorkom je bot- en spierafbraak op de maan.

Verschillende ruimtevaartorganisaties maken plannen voor lange verblijven op de maan. Maar door de zwakke zwaartekracht zullen astronauten bot- en spiermassa verliezen. Ook de manier waarop het bloed door het lichaam stroomt, wordt beïnvloed – wat schadelijk is voor het cardiovasculaire systeem. Volgens Italiaanse wetenschappers is dat allemaal tegen te gaan door rondjes te rennen op een ‘muur des doods’.

Kunstzwaartekracht

Daarmee bedoelen ze een kermisattractie die eruitziet als een gigantische houten kom en waarin durfallen met motors rondjes rijden. Als ze hard genoeg gaan, kunnen ze zelfs op de verticale wand rijden – de middelpuntvliedende kracht wint het dan van de zwaartekracht.

Wetenschappers van de universiteit van Milaan bedachten dat je die middelpuntvliedende kracht zou kunnen gebruiken ter compensatie van de zwakke maanzwaartekracht.

Hoewel het op aarde niet zal lukken om lang op de verticale wand te rennen, lukt dat op de maan wel. In vakblad Royal Society Open Science berekenden de wetenschappers dat je daar minstens 12,5 kilometer per uur moet rennen. Dat is flink snel, maar dankzij de zwakkere zwaartekracht goed haalbaar.

Ronde gebouwen

Om hun theorie te testen, gebruikten ze een muur des doods met een diameter van 10 meter. De proefpersonen zaten vast aan een bungeekoord dat hing aan een 36 meter hoge kraan. De opstelling bootste zo de zwaartekracht van de maan na door vijf-zesde van hun lichaamsgewicht weg te nemen.

In combinatie met gegevens van loopbanden concludeerden de wetenschappers dat een paar minuten hardlopen aan het begin en einde van elke dag genoeg middelpuntvliedende kracht of ‘kunstmatige zwaartekracht’ genereert om botten en spieren sterk te houden.

In plaats van een echte muur des doods naar de maan te vervoeren, zouden astronauten ook kunnen worden ondergebracht in cirkelvormige gebouwen, schrijft het team. Ze kunnen dan over de muren van hun buitenaardse onderkomen rennen. Over hoe dat dan gaat in combinatie met meubels en ramen zeggen ze dan weer niks.

