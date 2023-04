De wetenschap achter het perfect gekookte eitje

Een ei koken klinkt heel simpel, maar de kooktijd luistert erg nauw. Gelukkig rekent deze rekenmachine die voor je uit.

Denk je aan Pasen dan denk je aan..? Juist, eieren. Niet alleen die overheerlijke chocolade paaseieren, maar ook een gekookt kippenei, want dat hoort wat ons betreft echt bij een paasontbijt.

Maar een eitje koken, is zo makkelijk nog niet! Zo eet de een hem het liefst hardgekookt, terwijl de ander hem maar een paar minuten in kokend water wil hebben. Het koken luistert dus best nauw. Maar gelukkig heeft kwantumfysicus Miłosz Panfil de oplossing. Hij ontwierp een rekenmachine die rekening houdt met allerlei variabelen die belangrijk zijn bij het bereiden van het perfect gekookte eitje.

Variabelen

Ieder heeft zo zijn eigen trucjes om hem nóg lekkerder te maken: zout in kokend water gooien, een gaatje in de eischaal maken, azijn toevoegen aan het water, you name it. Maar het ei precies lang genoeg laten koken, is eigenlijk het moeilijkste van het hele verhaal.

Volgens Panfil moet je rekening houden met verschillende variabelen: de grootte van het ei (kleinere eieren hebben kortere kooktijden); de temperatuur van het ei voordat het in het borrelende water wordt gedaan (een ei uit de koelkast moet langer koken); en de hoogte waarop je het ei kookt.

Oefening baart kunst

Ja, zelfs de hoogte waarop je je bevindt – en dus staat te koken – heeft een invloed op je ei (hoewel we daar in Nederland minder rekening mee hoeven te houden dan in Amerika).

Dit komt doordat de luchtdruk (of atmosferische druk) op grotere hoogtes daalt naarmate de lucht ijler wordt, waardoor het kookpunt van water lager is. Vloeistof kookt namelijk wanneer de dampdruk (de druk die wordt uitgeoefend op de wanden van een gesloten ruimte) gelijk is aan de luchtdruk. Als de luchtdruk lager is, ligt ook het kookpunt lager en zal je ei op grotere hoogtes dus langer moeten koken.

Afijn, terug naar de rekenmachine. Je kunt hier stoeien met Panfils calculator, maar waarschijnlijk boek je het meeste succes door simpelweg te oefenen. En oefenen en oefenen en oefenen. Eet smakelijk alvast!

Bron: ScienceAlert

Beeld: 123RF