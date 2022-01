Wie koopt ’s werelds grootste zwarte (ruimte)diamant?

De zeldzame zwarte diamant Enigma, met 555 karaat de grootste geslepen diamant ter wereld, gaat volgende maand onder de hamer.

Een zeldzaam, kosmisch wonder, noemt veilinghuis Sotheby’s zwarte diamant Enigma. Volgens Guinness World Records is de edelsteen is niet alleen de grootste zwarte diamant ter wereld, het is ook ’s werelds grootste geslepen diamant. En alsof dat Enigma niet al bijzonder genoeg maakt, onderscheidt het zich volgens het veilinghuis nog op een andere manier. De edelsteen zou namelijk een extraterrestrische oorsprong kunnen hebben. Binnenkort gaat Enigma onder de hamer.

Vijf

Het Enigma is een bijzondere edelsteen. De zwarte diamant, een zogenaamde carbonado, is zo geslepen dat het 55 facetten (lees: zijden) heeft, en exact 555.55 karaat is (111 gram). Die focus op de vijf komt van het (vijfvingerige) ‘handje van Fatima’, ofwel de Khasma (Arabisch voor ‘vijf’), een Midden-Oosters symbool voor kracht en bescherming.

Buitenaards?

Naast de bijzondere kleur, gewicht en vorm van de edelsteen, maakt ook de mogelijk oorsprong van Enigma de steen bijzonder. Zo schrijft het Britse veilinghuis dat het ontstaan zou kunnen zijn bij een meteoorinslag of misschien afkomstig is van een diamantrijke planetoïde die lang geleden op aarde klapte.

Maar of dat werkelijk het geval is, is nog maar de vraag. Hoewel wetenschappers in het verleden wel carbonados gevonden hebben die gevormd zijn bij een gloeiendhete meteorietinslag, zijn die diamanten meestal erg klein. En laat Enigma nou juist precies aan het andere uiterste zitten. Ook bij het idee dat de zwarte diamant afkomstig zou zijn van een met diamanten gevuld ruimterotsblok, lijkt onwaarschijnlijk, zo vertellen geologen en diamant-experts aan Live Science.

Extraterrestrisch of gewoon ontstaan op aarde, geïnteresseerden zullen behoorlijk in de buidel moeten tasten om Enigma in handen te krijgen. Sotheby’s verwacht dat de edelsteen 9 februari 6,8 miljoen Amerikaanse dollar zal opleveren.

