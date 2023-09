Wildlife Photographer of the Year: tien van de beste inzendingen

Een bosrodeo, een jagende sneeuwluipaard, en een werkende metselbij zijn slechts enkele van de prachtige beelden in de Wildlife Photographer of the Year-competitie.

Al 59 jaar organiseert het Natural History Museum in Londen de Wildlife Photographer of the Year-competitie. Fotografen van over de hele wereld mogen hun foto’s van wilde dieren insturen en dit jaar resulteerde dat in 49.957 inzendingen. Een internationale jury van professionele natuurfotografen beoordeelde die foto’s. De honderd mooiste inzendingen worden vanaf 13 oktober tentoongesteld in het museum.

De tien foto’s hieronder geven alvast een voorproefje van die tentoonstelling. Deze schitterende beelden zijn niet de winnaars (die worden 10 oktober bekendgemaakt) maar werden wel hoog geprezen door de jury. En wij snappen dat helemaal!

Meerkoet op het ijs

Zhai Zeye/Wildlife Photographer of the Year

Zhai Zeyu wachtte in de vrieskou terwijl hij keek naar meerkoeten die zich probeerden voort te bewegen over een bevroren vijver in het noordoosten van China. Deze meerkoet was in het water op zoek naar voedsel en ving uiteindelijk een modderkruiper.

Locatie: Dalian, Liaoning, China.

Sneeuwbizon

Max Waugh/Wildlife Photographer of the Year

Vanuit zijn voertuig zag Max Waugh dat de bizon begon af te dalen richting de weg en steeds meer vaart verzamelde. Waugh reed snel een stukje verder om het dier de ruimte te geven om over te steken. Hij kaderde de bizon strak in om deze originele compositie te maken.

Locatie: Yellowstone National Park, Wyoming, VS.

Vuurvogels

Elza Friedländer/Wildlife Photographer of the Year

Zoals Elza Friedländer had verwacht, kwamen kort nadat een gecontroleerde brand was aangestoken honderden vogels aanvliegen, vooral ooievaars en wouwen. De meeste bleven op redelijke afstand, maar de ooievaars drongen naar de frontlinie op zoek naar een gemakkelijke prooi.

Locatie: Rhino Ridge, Maasai Mara National Reserve, Kenia.

Bosrodeo

Atsuyuki Ohshima/Wildlife Photographer of the Year

Een plotselinge beweging achter het sikahert trok Atsuyuki Ohshima’s aandacht. In een oogwenk sprong een jonge Japanse makaak op de rug van het hert, waarbij hij een boom als springplank gebruikte.

Locatie: Yakushima, Kagoshima, Japan.

Kat tussen kaken

Donglin Zhou/Wildlife Photographer of the Year

Toen het sneeuwluipaard in actie kwam, dacht Donglin Zhou dat het achter een marmot aanzat omdat ‘de pallaskat zo goed opging in de rotsen’. Maar in minder dan een minuut zat de katachtige tussen de kaken van het sneeuwluipaard.

Locatie: Gayi, Sichuan, China.

Werkende metselbij

Solvin Zankl/Wildlife Photographer of the Year

Solvin Zankl wist dat bijen oriëntatiepunten rond het nest gebruiken om de weg terug te vinden. Om deze metselbij niet te desoriënteren, bracht hij zijn apparatuur langzaam dichterbij. Na twee uur gebruikte de bij zijn apparatuur als oriëntatiepunt.

Locatie: Bij Witzenhausen, Hessen, Duitsland.

Visvangst

Jef Pattyn/Wildlife Photographer of the Year

Jef Pattyn had dagenlang toegekeken hoe vissers hun vangst naar de kust brachten, omringd door vogels die probeerden hun deel te bemachtigen. De vissen werden op zee gereedgemaakt en ’s ochtends vroeg op vrachtwagens geladen, toen Pattyn deze foto nam.

Locatie: Puerto López, provincie Manabí, Ecuador.

Nachtelijke snack van een buidelrat

Caitlin Henderson/Wildlife Photographer of the Year

“Er waren koppen hier, vleugels daar”, zegt Caitlin Henderson. Ze had naar buiten gegluurd en zag een buidelrat op de vensterbank zitten. Door snel te reageren kon Henderson de buidelrat fotograferen die hongerig een grote groene cicade in stukken sneed terwijl ze een baby in haar buidel droeg.

Locatie: Malanda, Queensland, Australia.

Het gezicht van de vervolgde

Neil Albridge/Wildlife Photographer of the Year

Neil Aldridge kaderde de permanent blootliggende tanden en het oog van deze vos in toen hij vanuit zijn geïmproviseerde hol in een revalidatiecentrum naar buiten gluurde. Deze foto maakt deel uit van Aldridge’s negen jaar durende project waarin hij de complexe relatie van de Britten met de rode vos fotografeert.

Locatie: Kent, Engeland, VK.

Gevecht tot de dood

Jasper Doest/Wildlife Photographer of the Year

Door een botsing met een trein werd de heup van deze olifant onherstelbaar verbrijzeld en moest hij worden gedood. De Nederlandse Jasper Doest, die voor een andere opdracht in het park was, was getuige van het voorval. Er vinden regelmatig botsingen plaats tussen wilde dieren en treinen in Lopé National Park, waaronder tot wel 20 incidenten met olifanten per jaar. De parkdirecteur probeert de spoorwegmaatschappij zover te krijgen om de treinen langzamer te laten rijden, maar dat is nog niet gelukt.

Locatie: Lopé Nationaal Park, Gabon.

