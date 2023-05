Zelfsturende helikopterdrone doorstaat stormachtige tests

De VSR700 robothelikopter van Airbus is geslaagd voor een aantal testvluchten onder moeilijke condities. De drone wist onder andere volledig zelfstandig op te stijgen vanaf en te landen op een schip.

Onbemande luchtvaartuigen (UAV’s) spelen tegenwoordig een steeds belangrijkere militaire rol, vooral op zee. Ze kunnen namelijk vanuit de lucht ondersteuning bieden aan schepen. Veel UAV’s worden gelanceerd van het dek van vliegdekschepen of via katapulten, maar deze lanceertechnieken zijn lastig uit te voeren op kleinere schepen op ruige zeeën. Dankzij nieuwe technologische snufjes moet de tactische VSR700 helikopterdrone van Airbus dat wel kunnen. Onlangs voerde deze drone de eerste tests op zee uit. En die waren succesvol, melden Airbus Helicopters (voormalig Eurocopter), Marignane, en de Franse Armament General Directorate (DGA) in een persbericht.

Zero visibility

De VSR700 is uitgerust met Autonomous Take-Off and Landing (ATOL)-systemen. Eerder testte de Franse regering deze al uit op zee. In de recente test werden de ATOL-luchtvaartelektronica in de VSR700 zelf bekeken tijdens tachtig volledig zelfstandige start- en landingsprocedures. Daaruit bleek dat de systemen werkten zoals gepland. De drone maakt ook gebruik van het DeckFinder-systeem van Airbus, dat luchtvaartuigen helpt bij het nauwkeurig landen onder barre omstandigheden. Dankzij dit systeem was de helikopter in staat om op te stijgen en te landen op een deinend vliegdek met een nauwkeurigheid van zo’n 10 centimeter zonder GPS nodig te hebben. Zelfs in zero visibility bleek het net zo nauwkeurig dankzij een maritieme surveillanceradar, een elektro-optische sensor, en een Automatisch IdentificatieSysteem (AIS)-ontvanger.

Door dit sensorpakket en zijn kleine formaat is de drone breed inzetbaar. Zo kan hij niet alleen verkennings-, inlichtingen-, en bewakingsmissies uitvoeren, maar ook anti-onderzeeër operaties, maritieme veiligheidsfuncties, en reddingsoperaties voor fregatten (oorlogsschepen met een lengte van 100 tot 150 meter) en torpedojagers. Hieronder zie je de verschillende toepassingen van de VSR700.

Infographic van de VSR700 met zijn verschillende toepassingen. Beeld: Airbus Helicopters

Belangrijke stap

De VSR700 kan een 100 kilogram zware lading met zich meedragen. Een dieselmotor drijft de rotor aan die een diameter van 7,2 meter heeft. De stealth drone heeft een kruissnelheid van 220 kilometer per uur en kan een hoogte bereiken van zesduizend meter. Ook heeft hij een maximale vliegtijd van tien uur – bijna het dubbele van die van een standaard helikopter.

“Deze testvlucht was een belangrijke stap voor het VSR700-programma, aangezien we de uitstekende prestaties van de drone konden zien onder operationele omstandigheden, die representatief waren voor toekomstige missies”, zei Nicolas Delmas, hoofd van het VSR700-programma bij Airbus Helicopters, in het persbericht. “Het VSR700-prototype kon nog opereren bij winden boven de veertig knopen (75 kilometer per uur), vloog bij elkaar acht uur in veertien testvluchten, en maakte succesvolle landingen in verschillende omstandigheden van de zee.”

Menselijke grens

‘Meer dan veertig knopen’ is windkracht 9 op de schaal van Beaufort. Dat staat voor ‘stormachtige omstandigheden’ waarbij je al gauw golven ziet van zeven tot tien meter hoog, lichte structurele schade aan gebouwen ontstaat en lei van daken af vliegt. De meeste menselijke piloten, zelfs die met de meeste ervaring, weigeren om bij deze winden op te stijgen.

Deze tests van de VSR700 speelden zich af op een recreatief schip met een helikopterdek. Nu is het tijd voor de volgende ontwikkelingsfase. Die zal later dit jaar plaatsvinden met een tweede prototype op een FREMM multifunctionele fregat van de Franse Marine.

