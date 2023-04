Nieuwe drone kan wel tegen een stootje

Dankzij een opblaasbaar frame en een grijper gebaseerd op vogelklauwen is deze drone superhandig in het verkennen van een rampgebied.

De ontwikkelingen in dronetechnologie gaan hard. Zo zijn er al autonome vliegtuigjes die worden aangedreven door elektriciteit en door perslucht. Andere vliegen efficiënter dan een insect, racen harder dan een menselijke piloot of kunnen eindeloos in de lucht blijven. Aan dit lijstje kunnen we een nieuwe handige drone toevoegen: de bots-drone, ontwikkeld door de Arizona State University. De resultaten zijn beschreven in het tijdschrift Soft Robotics.

Lees ook:

Opblaasbaar

Na de afgelopen heftige aardbevingen in Turkije en Syrië werden drones ingezet om het verwoeste gebied in kaart te brengen. Daarbij moesten de vliegtuigjes wel oppassen niet te dicht bij de ingestorte gebouwen te komen, want er hoefde maar één uitstekende balk of pijp te zijn en de drone knalt er tegenaan en crasht.

Dat zal de nieuwe drone niet overkomen, want diens frame is opblaasbaar. Volgens het team van onderzoeksleider Wenlong Zhang kun je de hardheid ervan instellen, naar gelang het gebied waar je in vliegt. Dankzij dat frame worden klappen makkelijk geabsorbeerd en kan de drone zich snel herstellen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Als een vogel

Daarnaast biedt het vliegtuigje de mogelijkheid tot ‘neerstrijken’ (perching in het Engels), ofwel: gecontroleerd botsen. Vogels doen dit wanneer ze landen op een tak of lantaarnpaal. Hun gewrichten zijn bedekt met zacht weefsel dat de klap van het neerkomen opvangt. Vervolgens zorgt een kliksysteem ervoor dat de klauwen zich automatisch vastgrijpen. Ze hebben hiervoor geen spierkracht nodig.

Zhang en collega’s raakten hierdoor geïnspireerd en kwamen met een op zachte stof gebaseerde bistabiele grijper. Bistabiel betekent dat de grijper twee stabiele toestanden kent: open en dicht. Als de drone vliegt, is de grijper open. Strijkt hij neer, dan klapt de grijper dicht. Dat kost hem geen batterijkracht. Wel zo handig tijdens een verkenningstocht op onbekend terrein. Is de drone weer klaar om op te stijgen, dan is de grijper weer open te klappen dankzij de luchtdruk in het frame.

In het filmpje hieronder zie je hoe het apparaaat zich vastgrijpt om te landen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Naast zoek- en reddingsmissies in rampgebieden denkt het team dat de bots-drone ook goed van pas komt tijdens militaire operaties, monitoring van bosbranden en zelfs het verkennen van het oppervlak van planeten en manen.

Bronnen: Soft Robotics, Arizona State University via EurekAlert!

Beeld: Arizona State University