US Army kent megacontract toe voor antidrone-magnetron

Het Amerikaanse leger heeft Epirus een contract toegekend ter waarde van 66,1 miljoen dollar voor de levering van prototypes van een antidrone-magnetron.

Zoals de Russische invasie in Oekraïne heeft laten zien, vormen drones een grote bedreiging voor grondtroepen en kwetsbare doelen. Ze zijn overal verkrijgbaar, relatief goedkoop, en gemakkelijk uit te rusten met een dodelijke lading explosieven. En dus werken landen hard aan manieren om drones uit de lucht te halen.

Daarom kijken onder meer de Verenigde Staten niet alleen naar laser- en raketsystemen, maar ook naar een andere methode: een magnetronstraal. Zo’n antidrone-magnetron moet hele zwermen vijandelijke drones in één keer neerhalen. Het Amerikaanse techbedrijf Epirus heeft voor de ontwikkeling daarvan nu een contract toegekend gekregen van het Amerikaanse leger van maar liefst 66,1 miljoen dollar (bijna 61 miljoen euro).

Gesmolten componenten

Als je weleens een stukje metaal in de magnetron hebt gelegd, weet je wat voor spetterende effecten dat geeft. En dat is precies wat er met de elektronica aan boord van de inkomende wapensystemen gebeurt. De elektromagnetische straling smelt de elektronische componenten aan boord tot een klomp plastic en metaal.

Er zitten verschillende voordelen aan het magnetronsysteem. In tegenstelling tot andere afweersystemen is het in staat om een heel stuk lucht te bestrijken. Zo kan een aanval met een zwerm drones toch worden gestopt. Bovendien beperkt het weer de inzetbaarheid niet – dit in tegenstelling tot lasers. De magnetronstraal kan ook tijdens een regenbui worden ingezet (al zal het lokaal dan wel warm water gaan regenen). Daarnaast gebruiken microgolven elektriciteit – een stuk goedkoper dan ammunitie.

Antidrone-wapen

Epirus werkt dus aan zo’n antidrone-mirogolfwapen: de High-Power Microwave (HPM) Leonidas. De ‘magnetron’ – die naast drones ook kruisraketten kan neerhalen – wordt gefinancierd in het kader van het Indirect Fire Protection Capability-High-Power Microwave Program van het leger. Leonidas is al enkele jaren in ontwikkeling en de financiële injectie van het Amerikaanse leger is bedoeld om de technologie om te zetten in prototypes die geschikt zijn voor het echte werk.

