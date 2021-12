Zijn superhelden ook supergezond?

Tijdens de lockdown slaat de verveling nogal eens toe. Wat doe jij dan, een filmpje kijken? Deze Australische groep medici analyseerde 50 uur aan Marvelfilms. Het resultaat is een uitgebreide gezondheidskeuring per superheld.

De meeste Marvelhelden zijn al van middelbare leeftijd – op een scholier en onsterfelijke halfgod na. Volgens de onderzoekers van de Universiteit van Queensland was het daarom de hoogste tijd voor een gezondheidscheck. De medici focusten zich vooral op de levensstijl van de helden. Gezondheid ligt namelijk niet alleen vast in je (gemodificeerde) genen. Jaarlijks de wereld redden heeft vast ook invloed op je welzijn, maar hoe? Je kunt het lezen in The British Medical Journal, een wetenschappelijk blad dat elk jaar rond Kerst onderzoeken met een knipoog publiceert.

De methode

Het kwaad bestrijden is een drukke bezigheid. Een doktersafspraakje paste dan ook niet in het volle schema van de helden. De onderzoekers waren daarom genoodzaakt 24 Marvelfilms te kijken. Tijdens de lockdown hebben ze alle films van Iron Man tot en met Black Widow doorgespit.

Daarbij liepen de medici wel tegen wat logistieke problemen aan. Zo zijn de langetermijneffecten van teleportatie door het Multiversum of reizen op quantumniveau nog steeds niet bekend. Ook de superkrachten lieten de wetenschappers buiten beschouwing. Er is te weinig onderzoek naar heldenserums en radioactieve spinnen om iets te concluderen over hun eventuele effecten op ouderdom.

Poster voor de Marvelfilm Thor.

De resultaten

Na het doorspitten van 50 uur audiovisuele content kwamen de onderzoekers tot een paar positieve conclusies. Zo krijgen alle helden meer dan genoeg beweging. Ook tijdens hun vergaderingen zijn de Marvelfiguren actief bezig. Missies bespreken doen ze vaak staand of zelfs lopend.

Bovendien blijven de helden positief. Na meerdere buitenaardse invasies houden ze de moed er nog altijd in. En zo’n optimistische mindset kan bijdragen aan gezond oud worden, blijkt uit eerder onderzoek. Zo hebben mensen met een frisse blik op het leven minder vaak last van chronische aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten.

Mentale zorg

Toch zijn de artsen niet alleen maar lovend over de bovennatuurlijke levenswijze. De helden bevinden zich vaak te midden van interplanetaire botsingen en kosmische explosies. Als ze deze klappen al overleven, lopen ze gevaar op hersenletsel en gehoorbeschadiging, met alle gevolgen van dien.

Ook de drinkgewoontes van Iron Man en Thor verergeren de geestelijke aftakeling. De helden mogen überhaupt meer aandacht besteden aan hun mentale gesteldheid, vinden de onderzoekers. Iron Man loopt rond met een onbehandelde posttraumatische stressstoornis en Black Widow heeft haar ellendige kindertijd nooit een plek kunnen geven.

Het onderzoeksteam adviseert de helden daarom meer tijd te besteden aan problemen als wereldwijde gezondheidszorg, fysiek en mentaal. Misschien steekt het superteam daar zelf ook nog wat van op.

Bronnen: The BMJ, Volkskrant