Zwarte doos registreert onze ondergang

Wat gebeurt er als we de klimaatcrisis niet kunnen stoppen? Onderzoekers van de Universiteit van Tasmania en het marketing bedrijf BBDO hebben daar een antwoord op.

Veel wetenschappers proberen een wereldwijde klimaatcrisis te voorkomen. Maar de Universiteit van Tasmania en het marketing bedrijf BBDO gaan ervan uit dat het tragische eind van onze beschaving in zicht is. De non-profit samenwerking bereidt zich voor op dit doemscenario met de ontwikkeling van de Earth’s Black Box. Deze zwarte doos legt alle misstappen in onze teloorgang vast, zodat volgende beschavingen kunnen leren van onze fouten.

De zwarte doos

De zwarte doos moet in Australië komen te liggen, tussen Strahan en Queenstown. De organisatie hoopt dat de doos in dit afgelegen gebied beter beschermd is tegen vandalisme. Toch kun je je afvragen of dit een broodnodige maatregel is. De container heeft namelijk stalen muren met een dikte van 7,5 centimeter. Deze wanden beschermen de enorme harde schijven die 24 uur per dag informatie opslaan over ontwikkelingen in het klimaat.

“Als de aarde aan klimaatverandering ten onder gaat, dan hebben we in ieder geval onverwoestbare opnameapparatuur waar overgeblevenen van kunnen leren”, zegt Jim Curtis, werknemer bij Clemenger BBDO.

Dataverzameling

De stalen kubus gebruikt een speciaal algoritme om twee soorten informatie van het internet te schrapen: harde en zachte data. Harde data zijn kwantificeerbare gegevens zoals metingen van land- en zeetemperaturen, oceaan verzuring, CO 2 -gehaltes in de lucht en uitgestorven diersoorten. Nieuwskoppen en berichten van sociale media zijn zachte data en dienen als achtergrondinformatie bij deze droge cijfers.

Met zijn huidige capaciteit kan de datakist dertig tot vijftig jaar aan harde en zachte gegevens verzamelen. Ondertussen blijft de organisatie bezig met de ontwikkeling van nog geavanceerdere harde schijven.

Hoewel de aanbouw van de doos pas volgend jaar begint, draaien de harddrives al op volle toeren. De website van Earth’s Black Box wordt al sinds de Klimaatconferentie COP26 live geüpdatet met sociale media-berichten over ons milieu. Als de doos helemaal af is, krijgt het publiek toegang tot alle informatie via een digitaal platform.

Herontdekking

Dat klinkt allemaal heel blits. Maar hoe weten we of dit project niet té innovatief is voor beschavingen die ons opvolgen? Op die vraag heeft de organisatie geen definitief antwoord. Het is onmogelijk te voorspellen wat of wie de zwarte doos zal vinden. Wel kunnen we stellen dat de doos alleen van pas komt als hij wordt gevonden door intelligente wezens. Volgens het Australische team heeft iemand al heel wat in zijn mars als hij de stalen muren weet te doorboren.

Maar ook als volgende beschavingen de inhoud van de doos niet onthullen, kan het project zijn vruchten afwerpen. Earth’s Black Box is namelijk niet alleen maar bedoeld als do’s en don’ts-lijstje voor aankomende generaties. De ontwikkelaars hopen tegelijkertijd dat het gedrag van politieke en commerciële leiders positief wordt beïnvloed wanneer al hun acties worden opgenomen. Zo staat op de website: “Hoe het verhaal eindigt is volledig aan ons. Één ding is zeker: je acties, non-acties, en interacties worden nu vastgelegd.”

Bronnen: New Atlas, ABC News

Beeld: Earth’s Black Box