Podcast: aan tafel met gasthoofdredacteur Diederik Jekel

Wetenschapsjournalist Diederik Jekel is gasthoofdredacteur van KIJK! Samen met hem kwam editie 3 tot stand. In deze nieuwe podcastaflevering vragen Hassan en Laurien naar Diederiks favoriete experimenten, de kloof tussen alfa- en bètawetenschappen en meer.

Voor KIJK 3/2022 zat hoofdredacteur André Kesseler even op de reservebank en keek hij met veel plezier hoe gasthoofdredacteur Diederik Jekel het stokje overnam. Hoe keek Diederik op dit gasthoofdredacteurschap terug? En waarom moesten de onderwerpen die hij koos per se in deze editie? In de nieuwe aflevering van KIJK & Luister stellen Hassan el Maroudi en redacteur Laurien Onderwater deze en nog meer vragen aan Diederik. “Ook ik als bèta heb tijd en aandacht van alfa’s gekaapt, die het al veel moeilijker hebben dan mensen zoals ik.”

