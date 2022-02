Diederik Jekel is gasthoofdredacteur KIJK

De wetenschap begrijpelijk maken. Dat is de missie van Diederik Jekel en die sluit naadloos aan op het doel van het populairwetenschappelijk tijdschrift KIJK. Reden voor de redactie om de wetenschapsjournalist als gasthoofdredacteur te vragen voor de derde KIJK-editie van dit jaar.

Deze maand worden de eerste afleveringen van het spannende, nieuwe NTR-programma Jekels Jacht uitgezonden. Hierin probeert Diederik Jekel experimenten van vroeger na te bootsen. Hij spitst zich toe op Nederlandse proeven, maar wereldwijd zijn er natuurlijk nog veel meer baanbrekende experimenten uitgevoerd. Speciaal voor KIJK koos Jekel de acht meest opzienbarende voorbeelden.

En verder…

Daarnaast staat ook KIJK 3/2022 barstensvol andere interessante artikelen: onder andere over een bezoek aan stersysteem Alpha Centauri, de haalbaarheid van vliegen op waterstof, en het onderzoek naar mammoeten. Én je leest een exclusief duo-interview met Diederik Jekel en ethicus en Eerste Kamerlid Annelien Bredenoord, over het belang van alfa- en gammawetenschappen.

Diederik Jekel over het samenstellen van KIJK 3/2022: “Ik vond het gasthoofdredacteurschap ontzettend leuk en een hele eer. Daarnaast greep ik de mogelijkheid meteen aan om me uit te spreken over de kloof die bestaat tussen alfa-, gamma- en bèta-onderzoek. De eerste twee krijgen veel minder aandacht dan bèta’s zoals ik, en moeten veel harder knokken om financiering voor hun werk te krijgen. Erg scheef als je het mij vraagt, want bèta’s kunnen simpelweg niet zonder alfa’s en gamma’s. Ik hoop dat jullie het interview en mijn invalbeurt als hoofdredacteur kunnen waarderen. Ik heb er in ieder geval veel plezier aan beleefd.”

