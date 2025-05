202 keer gebeten door slangen voor de wetenschap

De Amerikaan Tim Friede liet zich 202 keer bijten door verschillende slangen. Soms pakte hij direct na elkaar zelfs twee gifslangen. Waarom? Om uit te zoeken of je immuun kunt worden voor slangengif.

Friede zette niet zomaar een slang op zijn arm. En hoewel hij nog leeft, liepen zijn experimenten niet altijd even goed af. De Amerikaan tapte gif af bij zijn slangen en gaf zichzelf eerst een piepkleine dosis, in totaal 856 keer. In de loop van vele jaren maakte hij de dosis steeds groter.

Hij is nu in staat om de beet van meer dan tien levensgevaarlijke slangen te overleven. Ratelslangen bijvoorbeeld, en mamba’s en koraalslangen. Hoewel hij na de beet van twee verschillende cobra’s toch echt met een traumaheli naar het ziekenhuis moest, waar hij vier dagen in coma lag.

Menselijk proefdier

Hoe Friede de dodelijke beten overleeft? Zijn lichaam heeft antistoffen aangemaakt die een aantal soorten slangengif minder schadelijk maken. Onderzoekers van het bedrijf Centivax uit San Francisco wilden wel eens weten of deze antistoffen bruikbaar zijn bij het behandelen van mensen die door een slang gebeten zijn.

Volgens de World Health Organisation sterven jaarlijks tussen de 81.000 en 138.000 mensen aan een slangenbeet. Antigif wordt doorgaans gemaakt door proefdieren een klein beetje gif te geven, waarna ze antistoffen aanmaken in hun bloed. Die antistoffen kunnen vervolgens mensen redden.

Antigif niet beschikbaar

Probleempje: er zijn meer dan zeshonderd soorten gifslangen en elke slang maakt meerdere giftige stoffen aan. Antigif is meestal gericht op het gif van een specifieke slangensoort. Voor lang niet elke slang bestaat er een gifstopper. En een arts moet steeds weten welke slang gebeten heeft om het goede medicijn te geven. Een geneesmiddel dat werkt tegen meerdere slangensoorten zou handig zijn.

Friede gebruikte zichzelf als proefdier. Hij liet zich bijten door vele verschillende slangen. In zijn bloed hoopten de onderzoekers antilichamen te vinden die het gif van meerdere slangen onschadelijk maken.

Muizen overleefden

Ze besloten Friede eens te bellen. Hij stond wat bloed af en daarin ontdekten de vaccinontwikkelaars twee breed inzetbare antistoffen. Muizen die deze antilichamen kregen plus het bestaande antigif varespladib overleefden het gif van tien slangen. Bij negen andere slangensoorten overleefde een deel van de muizen.

Een volgende stap kan zijn dat de werkzame cocktail getest wordt in Australië, bij honden die gebeten zijn door een slang. Intussen willen de onderzoekers nog meer antilichamen testen die ze gevonden hebben in Friedes bloed.

De avontuurlijke slangenhouder is sinds 2018 gestopt met zijn zelfbedachte experiment. De onderzoekers benadrukken dat het wel erg onverstandig zou zijn om ook zelf proefdier te spelen.

Bronnen: Cell, ScienceNews

Beeld: beatebasenau/Pixabay