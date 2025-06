Mensen zijn te herkennen aan hun ademhalingspatroon – vergelijkbaar met vingerafdrukken

Wetenschappers hebben aangetoond dat ze mensen zeer nauwkeurig kunnen herkennen op enkel hun ademhalingspatroon.

Vingerafdrukken zijn uniek, zelfs die van eeneiige tweelingen zijn niet hetzelfde. In het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology melden onderzoekers nu dat ademhalingspatronen ook een soort vingerafdruk vormen. Ze schrijven dat ze mensen met 96,8 procent zekerheid kunnen identificeren op basis van enkel hun ademhaling. Deze adempatronen zouden bovendien inzichten kunnen geven over iemands gezondheid.

24 uur lang monitoren

Het Israëlische onderzoeksteam doet normaal gesproken veel onderzoek naar geur. In zoogdieren verwerken de hersenen geuren tijdens het inademen. Vanwege deze connectie tussen de hersenen en het ademen, vroegen de onderzoekers zich het volgende af: aangezien ieder brein uniek is, zou je dat dan niet ook moeten terugzien in de ademhalingspatronen van mensen?

De meeste ademtests duren tussen de 1 en 20 minuten en focussen op het beoordelen van de longfunctie of het vaststellen van ziektes. Maar deze korte momentopnames zijn niet genoeg om subtiele patronen vast te leggen. Het team ontwikkelde daarom een lichtgewicht apparaat dat 24 uur lang continu de luchtstroom in de neus meet met behulp van zachte buisjes die onder de neusgaten worden geplaatst.

Opmerkelijk verschillend

De onderzoekers gaven het apparaat aan honderd gezonde jongvolwassenen en vroegen hen om daarmee gewoon hun dagelijks leven te leiden. Na afloop van de 24 uur, konden de onderzoekers de deelnemers met 96,8 procent zekerheid identificeren door alleen naar hun ademhalingspatronen te kijken.

“Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn om iemand te identificeren, omdat iedereen andere dingen doet, zoals hardlopen, studeren of rusten”, zegt onderzoeker Timna Soroka in een persbericht. “Maar het bleek dat hun ademhalingspatronen opmerkelijk verschillend waren.”

Er moet wel gezegd worden dat de onderzoekers naar een relatief kleine groep hebben gekeken. Het moet nog maar blijken of ademhalingspatronen ook zo uniek zijn als je naar veel meer mensen kijkt. Bovendien kan je ademhaling veranderen, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom.

Je ademhaling verraadt je (mentale) gezondheid

Het team claimt verder dat ademhalingspatronen samenhangen met iemands BMI, slaap-waakcyclus en mate van depressie of angstigheid. Deelnemers die bijvoorbeeld relatief hoog scoorde op vragenlijsten over angstigheid, ademende korter in en hadden tijdens het slapen meer variatie in de pauzes tussen hun ademhalingen. Volgens de onderzoekers suggereren deze resultaten dat het langdurig monitoren van de ademhaling mogelijk meer inzicht kan geven in de fysieke en emotionele toestand van mensen.

“We nemen intuïtief aan dat je ademhaling verandert als je depressief of angstig bent”, zegt onderzoeker Noam Sobel. “Maar het kan ook andersom zijn. Misschien maakt de manier waarop je ademt je angstig of depressief. Als dat waar is, kunnen we misschien de manier waarop je ademt veranderen om die klachten te verhelpen.”

De onderzoekers bestuderen daarom nu al of mensen gezonde ademhalingspatronen kunnen nadoen om hun mentale en emotionele toestand te verbeteren. “We willen verder gaan dan alleen diagnostiek. We willen ook mensen behandelen, en daar zijn we voor nu voorzichtig optimistisch over”, aldus Sobel.

