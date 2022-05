Afrodisiaca: welke werken echt en welke niet?

Krijg je meer zin in seks als je oesters eet? En werkt chocolade echt libidoverhogend? De zoektocht naar lustopwekkende middeltjes, oftewel afrodisiaca, gaat al millennia terug. Maar heeft hij eigenlijk wat opgeleverd?

Van pijnboompitten, honing en peperkorrels tot schuim uit de mond van een hengst: van oudsher denken mensen al dat bepaalde etenswaren tot goede seks leiden. Die fascinatie heeft een oneindige lijst lustopwekkende middeltjes opgeleverd.

Deze zogeheten afrodisiaca zijn vernoemd naar Aphrodite (die op bovenstaande plaat is afgebeeld samen met de god Hermes), de Griekse godin van de vrouwelijke schoonheid, vruchtbaarheid, liefde en seksualiteit. Aan de naam zal het dus niet liggen, maar of je er ook werkelijk zin in seks van krijgt, is de grote vraag.

Erotische aardappel

Vooral de oude Indiërs staan bekend om hun brouwsels ter bevordering van de lust. Al in de tweede eeuw na Christus 70 Zomernummer 2022 beschrijft de filosoof Vātsyāyana lustopwekkende recepten in zijn Kamasoetra, het legendarische leerboek over seks. Er valt te lezen dat een man die rijst mengt met eieren van een mus, dit mengsel kookt in melk, er boter en honing aan toevoegt en er genoeg van drinkt ‘in staat is van talloze vrouwen te genieten’. Evenzo zou melk vermengd met suiker waarin bokkentestikels worden gekookt de potentie flink verhogen.

Maar Europa bleef niet achter. Rozemarijn zou zinnenprikkelend werken, dacht men in onze contreien. In de oudheid was het kruid al het symbool van de liefdesgodin Aphrodite. En in de dertiende eeuw schreef de Venetiaanse handelaar en ontdekkingsreiziger Marco Polo (circa 1254-1324) over de miraculeuze krachten van exotische specerijen als nootmuskaat, zwarte peper en kruidnagel, die hij vergaarde tijdens zijn reizen naar Perzië, India en China.

Christoffel Columbus (1451-1506) ging tijdens zijn veroveringstochten in de Nieuwe Wereld niet alleen op zoek naar goud, maar ook naar specerijen als peper en kruidnagel die veel geld opbrachten. Hij ‘ontdekte’ en passant wel zestig verschillende planten waarvan hij veronderstelde dat ze lustopwekkend waren. Zo werd de tomaat in de zeventiende eeuw in Frankrijk geïntroduceerd als pomme d’amour, ‘liefdesappel’, omdat hij zou zorgen dat het liefdesspel langer kon duren. Zelfs de aardappel had in het Europa van de zestiende en zeventiende eeuw een erotisch imago; Shakespeare noemt hem in een dubbelzinnige scène.

Meer informatie:

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: 123RF, MINT IMAGES/GETTY