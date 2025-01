‘Deze pootafdrukken bieden een buitengewoon inkijkje in het leven van dino’s’

In het graafschap Oxfordshire zijn onlangs pootafdrukken van verschillende dinosauriërs uit de periode Midden-Jura (zo’n 166 miljoen jaar geleden) ontdekt. We spraken over de vondst met een van de paleontologen, Kirsty Edgar van de Universiteit van Birmingham.

Kirsty Edgar.

Wat hebben jullie gevonden?

“Samen met meer dan honderd vrijwilligers hebben we in een steengroeve in Oxfordshire ongeveer tweehonderd pootafdrukken uitgegraven, verdeeld over vijf individuele dinosporen. De langste 150 meter. Vier ervan bleken gemaakt door sauropods, herbivore dinosauriërs met een lange nek. De ander door Megalosaurus, die grote drietenige poten met klauwen hadden.”

Hoe hebben jullie dit ontdekt?

“In 2023 wilde steengroevemedewerker Gary Johnson kalksteen verzamelen. Om hierbij te komen, moest hij eerst een laag klei afgraven. Maar tijdens het graven stuitte hij steeds op harde bobbels. Ze waren vrij groot, ongeveer een meter, en vrij regelmatig verspreid. Omdat er eerder dinosaurussporen waren gevonden in het gebied, dacht Gary dat dat hier ook het geval kon zijn. Hij schakelde ons vervolgens in.”

Waarom is deze vondst zo indrukwekkend?

“Deze pootafdrukken bieden een buitengewoon inkijkje in het leven van dinosaurussen. Ze onthullen details over hun bewegingen, interacties en de tropische omgeving waarin ze leefden. Ze vormen een heel verhaal. Én in de jaren 1990 werden er, slechts een kilometer noord van deze locatie, soortgelijke sporen gevonden van dinosauriërs. Misschien zijn deze en de recente sporen wel met elkaar verbonden. Maar om hier zeker van te zijn, is meer onderzoek nodig.”

Wat wil je daarnaast nog onderzoeken?

“De locatie is nog niet helemaal uitgegraven, dus we hopen dit jaar terug te kunnen om dat te doen. Ook ben ik benieuwd of we naast de gigantische pootafdrukken ook nog afdrukken van kleinere dinosoorten vinden. En dan wil ik graag weten hoe deze dinosauriërs dan omgingen met de grote exemplaren.”

Beeld: University of Birmingham