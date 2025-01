Dinofossiel dat verloren ging bij bombardementen toch nog geïdentificeerd dankzij foto’s

Paleontologen hebben een nieuwe, reusachtige dinosoort ontdekt, maar het enige fossiel ervan bestaat niet meer.

Onderzoekers in Duitsland claimen in PLOS ONE een nieuwe dinosoort te hebben ontdekt. Het gaat om een gigantisch roofdier dat leefde in het gebied dat nu Egypte is. Opmerkelijk is dat de paleontologen zich volledig hebben gebaseerd op oude foto’s van het fossiel. Het daadwerkelijke exemplaar is namelijk in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.

Bombardement

De Duitse fossielenjager Richard Markgraf vond in 1914 een gedeeltelijk dinoskelet in de Bahariya-oase in Egypte. Hij stuurde het fossiel naar paleontoloog Ernst Stromer in München. Volgens hem was de dinosauriër lid van de Carcharodontosaurus, een groep grote vleesetende dino’s met haaiachtige zaagtanden die in het huidige Noord-Afrika leefden. Vervolgens sloeg hij het fossiel op in de Bavarian State Collection for Paleontology and Geology, toen nog in het gebouw van de Oude Academie.

Schetsen van paleontoloog Enrst Stromer van het verloren dinofossiel. Beeld: Stromer E. Ein Skelett-Rest von Carcharodontosaurus nov. gen. Abh Bayer Akad Wissensch Mathematisch naturwissensch Abt. 1931;9: 1–31.

Maar op 21 juli 1944 werd dat gebouw geraakt tijdens een luchtaanval van de geallieerden en brandde volledig af. Een groot deel van de collectie, waaronder alle dinosaurusfossielen uit Egypte, sneuvelden tijdens het bombardement. De enige overblijfselen van het Carcharodontosaurus-fossiel zijn Stromers aantekeningen, illustraties en een paar foto’s.

Nieuwe oude foto’s

Laatst vonden de Duitse onderzoekers nog onontdekte foto’s in een archief. Daarop waren delen van de schedel, ruggengraat en achterbenen te zien. “Wat we zagen op die historische afbeeldingen, verraste ons allemaal”, zegt hoofdonderzoeker Maximilian Kellermann. “Het Egyptische dinosaurusfossiel verschilt aanzienlijk van recentere vondsten van Carcharodontosaurus-fossielen in Marokko. Stromers oorspronkelijke classificatie was dus onjuist.”

Een foto van het fossiel van Tameryraptor markgrafi. Beeld: University Archives Tübingen.

Door de foto’s te bestuderen, identificeerden de onderzoekers het fossiel als een compleet andere, voorheen onbekende dinosaurussoort. Ze gaven hem de naam Tameryraptor markgrafi, verwijzend naar ‘Tamery’, een oude benaming voor Egypte en naar Richard Markgraf, die het fossiel uitgroef.

Volgens de onderzoekers was Tameryraptor markgrafi ongeveer 10 meter lang. Daarmee behoorde hij tot de grootste op het land levende carnivoren ooit en was qua formaat vergelijkbaar met de iets jongere Tyrannosaurus rex. Verder had T. markgrafi een kenmerkend uitsteeksel op zijn neus en symmetrische tanden. Hij was waarschijnlijk wel nauw verwant aan de Carcharodontosaurus, waar Stromer hem onder had geschaard.

Accuraat?

Je kunt je natuurlijk afvragen hoe accuraat je een nieuwe dino kunt beschrijven op basis van schetsen en oude zwart-witfoto’s. De auteurs geven dan ook toe dat het normaal wordt afgeraden om nieuwe soorten te beschrijven zonder het materiaal eigenhandig bestudeerd te hebben. Maar zelf vinden ze dit zo’n bijzonder geval, dat het volgens hen nu geoorloofd is.

Dat betekent wel dat de beschrijving niet echt uitgebreid is, daarvoor is toch echt een fysiek fossiel nodig. Misschien dat er ooit nog eentje opduikt in de Bahariya oase.

Bronnen: PLOS ONE, SNSB