AI ontdekt mysterieuze Nazcalijnen in de Peruaanse woestijn

Eeuwenoude lijnen in het woestijnzand in Peru beelden een mensachtig figuur, een paar benen, een vis en een vogel uit. Ze zijn ontdekt door AI.

In het zand tussen de Peruaanse steden Nazca en Palpa zijn honderden lijnspellen te vinden. Deze Nazcalijnen beelden dieren, mensen en geometrische figuren uit. Met behulp van AI zijn nu vier nieuwe lijnspellen gevonden. Dat schrijven onderzoekers van onder andere de Yamagata University (Japan) in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Archaeological Science.

21 keer sneller

De Nazcalijnen zijn vermoedelijk gemaakt door het volk dat tussen 200 voor Christus en 600 na Christus in het gebied leefde. Dit volk maakte de tekeningen door een dun laagje van de roodachtige grond af te halen waardoor het lichtere zand eronder zichtbaar wordt. Doordat er in het gebied vrijwel geen regen valt en het er zelden waait, zijn de lijnen al die jaren bewaard gebleven.

In 1994 heeft de UNESCO de Nazcalijnen al toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Maar er worden nog steeds nieuwe tekeningen gevonden. Omdat ze alleen vanuit de lucht te herkennen zijn, worden luchtfoto’s gebruikt om nieuwe lijnspellen te vinden.

Maar dat is nogal arbeidsintensief. Het Japanse team schakelde daarom de hulp in van AI. Het trainde een computerprogramma met luchtfoto’s van bekende Nazcalijnen. Daarna keken de onderzoekers of het getrainde systeem ook lijspellen kon herkennen die niet in de trainingsdatabase zaten. En dat bleek goed te lukken. Volgens de onderzoekers kan het programma 21 keer sneller nieuwe lijnen herkennen dan een mens die dezelfde foto’s bekijkt.

Functie onbekend

Vervolgens was het tijd voor het echte werk en lieten ze het getrainde programma zoeken naar nieuwe lijnspellen. En dat vond er vier. Daarom besloten de onderzoekers persoonlijk een bezoekje te brengen aan Peru. Op de locaties die de AI had gemarkeerd, vonden ze een mensachtig figuur van 5 meter groot, een paar benen die 78 meter lang zijn, een vis van 19 meter groot, en een vogel van 17 meter groot.

De vier nieuwe tekeningen die zijn ontdekt door AI. A: mensachtig figuur. B: een paar benen. C: een vis. D: een vogel.

Waarom deze en alle andere Nazcalijnen, werden gemaakt, is nog onbekend. Sommige wetenschappers denken dat de tekeningen een soort astronomische kalender zijn, terwijl andere onderzoekers denken dat ze dienden als kunst voor de goden. Een onderzoek uit 2021 kwam juist tot de conclusie dat de lijnen onderdeel zijn van een irrigatiesysteem.

Kortom, de reden achter de Nazcalijnen blijft nog even een mysterie. En zelfs AI kan dat voorlopig nog niet oplossen.

