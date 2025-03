Apen kiezen het liefst babysitters met veel ervaring

Wetenschappers zagen dat bruine stompneusapen vaker hun baby’s lieten verzorgen door vrouwtjes die al zelf veel nakomelingen hebben gehad.

Wij willen altijd het beste voor onze kinderen, dus zijn we vaak erg kritisch wie er op hen mag passen. Daar blijken we niet de enige in te zijn. Bruine stompneusapen lijken ook kieskeurig als het gaat om hulp bij hun nakomelingen. Dit beschrijven biologen in American Journal of Primatology.

Oppasaap

De bruine stompneusaap komt voor in China en leeft op een grote hoogte tussen de 2600 en 4700 meter. Het is een bedreigde diersoort, met een populatie van nog maar minder dan 2000. Ze leven in groepen van ongeveer zeventien dieren. Sommige van die groepen bestaan uit slechts één mannetje en verschillende vrouwtjes met hun jongen, andere uit alleen maar mannelijke adolescenten en minder dominante volwassen mannetjes.

Vaak wordt er in een groep met veel vrouwtjesapen de nodige hulp geboden tijdens de zoogtijd, en dit zagen de onderzoekers ook gebeuren bij een groep apen in een nationaal natuurreservaat in het zuiden van China. De moeders lieten hun jongen af en toe verzorgen en verplegen door andere vrouwtjes, waaronder apen die zelf geen moeder waren. Dit deed de wetenschappers denken aan hoe mensen de rol van oppas vervullen, wat hun nieuwsgierigheid opwekte.

Leerproces

Om hierover meer te begrijpen, volgden de onderzoekers de groep apen elke dag voor zes maanden tijdens de zoogtijd. In die periode hebben ze 416 interacties tussen vrouwtjes en moeders met hun jongen geobserveerd. Hieruit bleek dat moeders de verzorging van hun jongen vooral toevertrouwden aan ervaren vrouwtjes, die zelf al meerdere nakomelingen hadden. Moeders accepteerden ook vaker hulp naarmate hun jongen ouder werden.

Toch kregen jonge en onervaren vrouwtjesapen ook hun kans om de baby’s te verzorgen, vaak nadat de ervaren apen klaar waren met de belangrijkste verzorgtaken. Dit zou waarschijnlijk bijdragen aan het leerproces van onervaren vrouwtjes. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of moeders ook een voorkeur hebben voor babysitters met een bepaalde sociale status of familieband.

Wel moet er benadrukt worden dat het moeilijk is om te zien of apen daadwerkelijk door een keuzeproces gaan. Het blijft lastig te bepalen of een vrouwtje echt wil helpen bij de verzorging en de moeder haar hulp afwees of dat ze simpelweg sociaal contact zocht met de moeder.

Bronnen: New Scientist, American Journal of Primatology

Beeld: Wikimedia