Automatisch zonnepanelen reinigen zonder water

Het schoonmaken van zonnepanelen in woestijngebieden kost naar schatting veertig miljard liter water per jaar. Onderzoekers van het MIT hebben een manier gevonden om ze zonder water te reinigen.



Hartstikke handig, die zonneparken in de woestijn. De panelen krijgen genoeg licht om veel energie op te wekken en staan mensen niet in de weg. Maar ze worden wel snel stoffig, wat de efficiëntie van het opwekken van zonne-energie in een maand tijd al met 30 procent kan verminderen. En dat terwijl wetenschappers zwoegen om de efficiëntie van de panelen met soms maar tienden van een procent te verbeteren. Zonde.

Water

Dus moeten de panelen regelmatig schoongemaakt worden. Vaak gebeurt dit met water, maar zuiver water in een woestijn krijgen kost veel tijd en geld. Bovendien wordt er naar schatting zo’n veertig miljard liter water per jaar gebruikt om zonneparken in woestijnen schoon te maken. Genoeg om tot wel 2 miljoen mensen van drinkwater te voorzien.

Een goed alternatief hiervoor was er niet, tot nu. Een team onderzoekers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) besloot op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. Het ontwikkelde een systeem dat de zonnepanelen automatisch, en zonder water of contact kan schoonmaken. De Amerikanen publiceerden hun idee in Science Advances.

Coating

Het idee is als volgt. De wetenschappers plaatsen een flinterdunne, doorzichtige film met daarop een geleidende coating op het zonnepaneel. Als er vervolgens vuil op komt te liggen, is het tijd is voor een schoonmaakbeurt. Er wordt een elektrische lading aangebracht op een metalen staaf, die even breed is als het paneel. De staaf wordt aangedreven door een motortje en beweegt op rails over het zonnepaneel. Daarbij wordt een elektrisch veld opgewekt dat de stofdeeltjes een lading geeft. Vervolgens krijgt de coating zelf ook een lading, waardoor de stofdeeltjes van de plaat af ‘springen’.

Het hele proces kost weinig stroom. De kleine hoeveelheid energie die nodig is, wordt uit het zonnepark zelf gehaald. De installatie lijkt slechts één nadeel te hebben; het werkt alleen goed bij een luchtvochtigheid van boven de 30 procent. Onder die vochtigheid bleven de stofdeeltjes namelijk aan de coating plakken. Maar volgens de wetenschappers hoeft dat in de woestijn geen probleem te zijn. Zelfs op de droogste zandvlaktes komt de luchtvochtigheid rond zonsopkomst vaak nog boven dat percentage uit.

Bronnen: Science Advances, New Atlas, De Ingenieur

Beeld: Massachusetts Institute of Technology