Helpt baggeren tegen de zeespiegelstijging?

Zou de zeespiegelstijging niet eenvoudig opgelost kunnen worden door de zee steeds een beetje meer uit te graven? Vraagt een KIJK-lezer zich af.

Ed Buers (zelfverklaarde trouwe lezer) heeft een strak plan. Hij mailt: “Zou de zeespiegelstijging niet eenvoudig opgelost kunnen worden door de zee steeds een beetje meer uit te graven?” Je verplicht, zo vervolgt Ed, aan de zee grenzende landen om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid van de zeebodem uit te graven en dat zand op het vaste land uit te storten. “Mondiaal aanpakken, niet te kneuterig denken, en voilà!”

450 kilometer kustlijn

Dat is een creatief idee. Laten we eens uitrekenen of het ook praktisch uitvoerbaar is. Stel dat we 1 meter zeespiegelstijging willen compenseren met uitgraven. Om hoeveel m3 water gaat het dan? Dat vinden we door de oppervlakte van alle oceanen te vermenigvuldigen met die ene meter. De oceanen (zo’n 70 procent van de hele aardbol) beslaan 3,6 x 108 km2. Dus moeten we 3,6 x 108 km2 × 1 m ofwel 3,6 x 1014 m3 uitgraven. We gaan dat verdelen over de totale lengte van alle kustlijnen. Hoe lang is die kustlijn? Voor Nederland is dat 450 kilometer.

Dat lijkt weinig voor een waterrijk land met al zijn inhammen en eilanden. Maar dat we zo’n relatief korte kustlijn hebben komt doordat we een groot deel van onze kust hebben afgesloten met de Afsluitdijk en de Deltawerken. Rond 1900 was onze kustlijn nog 1400 kilometer lang. Voor alle landen van de hele aarde blijkt de totale kustlijn nu 1,6 miljoen kilometer te zijn, volgens gegevens van het Millenium Ecosystem Assessment. Daar moeten we dus die 3,6 x 1014 m3 kwijt.

Dit betekent dat we per kilometer kustlijn 2,25 x 108 m3 moeten uitgraven. En doordat het uitgebaggerde zand een bijna twee keer zo grote soortelijke massa als water heeft, betekent dat zo’n 400 miljoen ton. In termen van vrachtwagens van 40 ton – het maximaal toegestane gewicht in de EU – komt dat neer op 10 miljoen vrachtwagens. En dat voor elke kilometer kustlijn. Ga er maar aan staan!

Tekst: Jo Hermans

Beeld: N. WIGGINS/EYEEM/GETTY IMAGES