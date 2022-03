Bedreigde haaiensoorten gevonden in dierenvoer

Mensen in Singapore geven hun honden en katten onbewust dierenvoer met haai erin, zo blijkt uit een DNA-onderzoek.

Tijd voor een schokkend feit: het aantal haaien is de afgelopen vijftig jaar gekelderd met 70 procent. En door hun afwezigheid raken heel wat ecosystemen uit balans. Zo neemt het aantal zeekoeien, die op het menu van de haai staan, de laatste tijd toe. Deze dieren vreten zeegras alsof het een lieve lust is, waardoor de plant nauwelijks tijd heeft om terug te groeien. Dit is weer slecht nieuws voor de jonge vissen die het zeegras nodig hebben. Én voor het klimaat: de plant slaat veel koolstofdioxide op.

En zo zijn er nog veel meer ecosystemen die verstoord raken doordat de haaienstand daalt – voornamelijk door toedoen van overbevissing. Een aantal haaiensoorten staat dan ook al op het punt van uitsterven. En deze kwetsbare soorten, zo blijkt uit een nieuwe studie, worden gewoon verwerkt in honden- en kattenvoer…

Lees ook:

Rode lijst

Onderzoekers van het Yale-NUS College in Singapore kochten 45 soorten dierenvoer van zestien verschillende merken, en gingen na welk DNA erin voorkwam. Op de ingrediëntenlijst van deze producten stonden algemene termen als ‘vis’, ‘oceaanvis’, ‘whitebait’ of ‘witvis’. En op sommige lijsten stond helemaal geen vis vermeld.

Bijna een derde van het onderzochte Singaporese dierenvoer bevatte DNA van haaien. De meest gebruikte soorten zijn de grote blauwe haai, de zijdehaai en de witpuntrifhaai. En deze laatste twee soorten hebben het vinkje ‘kwetsbaar’ op de rode lijst van het International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Natuurliefhebbers

De biologen hopen natuurlijk ten eerste dat deze bedreigde haaiensoorten in de toekomst niet meer worden verwerkt in dierenvoer. Maar gebeurt dit wel, dan willen ze dat fabrikanten daar transparant over zijn en het duidelijk op hun etiketten zetten. “De meerderheid van diereigenaren houden waarschijnlijk van de natuur,” zeggen de onderzoekers, “en we denken dat ze geschokt zijn als ze erachter komen dat ze onbewust bijdragen aan de overbevissing van haaien.”

Bronnen: Frontiers in Marine Science, The Guardian