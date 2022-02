Spookhaai gespot in Nieuw-Zeeland

Een bijzonder gezicht: onderzoekers hebben een pasgeboren spookhaai ontdekt in de diepe wateren van Nieuw-Zeeland.

De diepzee is een griezelige plek. Het is er koud en donker en bovendien leven er spookhaaien. Omdat deze vissen op een kilometer diepte leven, komen we ze maar weinig tegen. Maar anders dan geesten bestaan ze toch echt. Afgelopen week hebben wetenschappers van het National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) in Nieuw-Zeeland een pasgeboren spookhaai gevangen.

Met zijn zwarte kraalogen en een doorschijnend lichaam behoort de Nieuw-Zeelandse vis tot een van de vijftig bekende soorten spookhaaien, ook wel bekend als draakvissen. Hoewel je ze geen echte haaien mag noemen, zijn de vissen wel verwant aan haaien en roggen. Alle drie hebben ze een skelet dat bestaat uit kraakbeen in plaats van bot.

Jong en oud

De jonge spookvis belandde in een visnet tijdens een NIWA-studie naar de populatie van de hoki, een andere lokale vis die vaak wordt gegeten. Volgens de NIWA-onderzoekers ontwikkelen spookhaaienembryo’s zich in eitjes op de zeebodem. Daar voeden de ingekapselde embryo’s zich met een dooier totdat het tijd is om uit te komen.

“Je kunt zien dat deze spookhaai onlangs is uitgekomen omdat hij een volle buik van eigeel heeft”, zegt NIWA-wetenschapper Brit Finucci in een persbericht. “Het is verbazingwekkend. De meeste spookhaaien zijn volwassen exemplaren; pasgeborenen worden zelden gerapporteerd, dus we weten heel weinig over ze.”

De onderzoekers voeren nu genetische tests uit op de dode vis om te bepalen tot welke spookhaaisoort hij behoort. Daarna zullen ze de erfelijke informatie van de pasgeborene vergelijken met DNA-samples en beelden van een volwassen exemplaar. Zo komt het team te weten hoe de kleur, grootte en eetgewoonten van de vis veranderen naarmate hij ouder wordt.

Doet de griezelvis je nou nog niet trillen van angst? Bedenk dan dat sommige spookhaaisoorten een uitklapbare penis op hun kop hebben. Dat is pas een schrikwekkend beeld.

