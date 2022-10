Kun je een benzinemotor op waterstof laten lopen?

Rob Schaay mailt: “Is het mogelijk om een benzineauto op waterstof te laten rijden net als op lpg, zodat de huidige auto’s op benzine nog een tijdje meegaan? En is dat ook milieuvriendelijk?”

“Wij denken van wel”, zegt Jack Bloem lachend. Bloem werkt als clustermanager en business developer bij unit traffic en transport van TNO. “Technisch gezien kan het. We hebben een dieselautomotor zo verbouwd dat hij op 100 procent waterstof loopt en dat zou je ook voor benzinemotoren kunnen doen. Het mooie van zo’n motor is dat er nauwelijks CO2 en andere emissies uit de uitlaat komen; alleen water. Zolang je de waterstof groen kunt opwekken, is dat zeker milieuvriendelijk.”

Andere eigenschappen

Het aanpassen van die motor was nog wel even een dingetje, zoals dat heet. “Waterstof ontbrandt bijvoorbeeld anders omdat de moleculen andere eigenschappen hebben dan de langere koolstofketens in diesel”, zegt Bloem. “En je wil niet dat het mengsel te vroeg ontbrandt, want dan krijgt de zuiger een duw voordat hij op het hoogste punt zit. Bovendien moet de motor zo worden ingesteld dat emissies – zoals stikstof – zo laag mogelijk zijn.”

In 2021 hebben DAF en TNO samen een H2-ICE-demonstratiemotor ontwikkeld die was gebaseerd op een dieselmotor. Die is geplaatst in een DAF XF Truck en kan rijden op de proefbaan. (Nog niet op de openbare weg, want daar is toestemming voor nodig van de autoriteiten.)

Bloem: “We denken dat de waterstof verbrandingsmotor, zonder nabehandelingssysteem, de EURO VI-norm ruim kan halen; de emissienorm waar de nieuwste vrachtwagens aan moeten voldoen.” Toch gaat het volgens hem nog zeker vier jaar duren voordat vrachtwagens op de markt komen met een volwaardige waterstofmotor.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2022.

Tekst: André Kesseler

Beeld: DAF