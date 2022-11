Bijzonder: zwartnek fazantduif gespot

Ken je de grap van die fazantduif die uitgestorven was? Dat was-ie eigenlijk helemaal niet.

“Alsof je een eenhoorn spot”, vertelde ornitholoog en natuurbeschermer John Mittermeier van de organisatie American Bird Conservancy aan de CNN. Samen met de lokale bevolking van het eiland Fergusson en een internationaal team van onderzoekers zocht hij deze zomer naar de zwartnek fazantduif.

En met succes: de groep wist de vogel in september voor de lens te krijgen. Dat terwijl het dier voor het laatst was gespot door onderzoekers in 1882, en ze het kort daarna het stempel ‘uitgestorven’ hadden gegeven.

Hoogste berg

Fergusson is onderdeel van de D’Entrecasteaux-archipel, een eilandengroep voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea. Het gebied bestaat uit ruig en bergachtig terrein, wat een expeditie tot een uitdaging maakt. Maar alleen hier heb je kans om de zwartnek fazantduif te zien. Het dier is namelijk een endemische soort; het komt enkel voor op Fergusson.

In 2019 startten onderzoekers ook al een zoektocht naar de ‘uitgestorven’ vogel, maar dit leverde niets op. Even leek het erop dat Mittermeier en zijn team ook zonder succes het eiland zouden verlaten. Totdat lokale jagers de fazantduif, die ze Auwo noemen, spotten rond de hoogste berg van Fergusson, Mount Kilkerran.

Al snel zetten de wetenschappers cameravallen neer om de vogel voor de lens te krijgen. Twee dagen voordat de onderzoekers hun spullen zouden pakken om te vertrekken, was het zover. Op de camerabeelden verscheen duidelijk een rondstruinende zwartnek fazantduif. Zie het filmpje hieronder:

Beschermen

De lokale bevolking was ontzettend enthousiast toen hij het nieuws hoorde, zegt mede-onderzoeker Serena Ketaloya. Veel mensen hadden nog nooit van de endemische vogel gehoord, laat staan hem gespot. “Ze kijken er nu naar uit om de fazantduif samen met ons te beschermen.”

Ornitholoog Jente Ottenburgh noemt het een heel interessante ontdekking: “Het is altijd spannend om een ‘uitgestorven’ soort terug te vinden. Deze duif is heel moeilijk te vinden in het dichte struikgewas van Papoea-Nieuw-Guinea. Het is dan ook uitzonderlijk dat de onderzoekers erin geslaagd zijn om deze soort te fotograferen. Maar nu begint het echte werk pas. We moeten nog meer te weten komen over deze soort zodat we die beter kunnen beschermen.”

