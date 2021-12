Dit dino-embryo lag in ‘vogelhouding’

Een subliem bewaard gebleven embryo in een gefossiliseerd dinosaurus-ei laat overeenkomst tussen moderne vogel en dino zien.

Voorover opgerold met zijn kop tussen zijn achterpoten; zo ligt een onlangs bestudeerd gefossiliseerd dinosaurusembryo er in zijn ei bij. Een houding die ook door moderne vogels wordt aangenomen voordat ze uit de schil kruipen. En dat is bijzonder: tot nu toe lagen de meeste gevonden dinosaurusembryo’s in een positie die lijkt op die van een ongeboren krokodil.

Krappe boel

Onderzoekers ontdekten het embryo al in het jaar 2000 in de stadsprefectuur Ganzhou, in het zuiden van China. Vervolgens verdween het ei ruim tien jaar lang in een opslag van het Jingliang Stone Nature History Museum. Totdat wetenschappers het ei weer opmerkten tijdens de verbouwing van het museum.

De ongeboren dinosaurus, dat het koosnaampje Baby Jingliang kreeg, leefde ongeveer 70 miljoen jaar geleden en behoorde waarschijnlijk toe aan de Oviraptorosauria. De tweevoetige dinosauriërs die lid waren van deze groep, bezaten een hoornige bek en veren, en waren nauw verwant aan de vogels die we vandaag de dag kennen.

Met een lengte van 27 centimeter lag het embryo behoorlijk krap in het 17 centimeter grote ei. Als de ongeboren dino de kans had gekregen uit te groeien tot volwassen exemplaar, was het waarschijnlijk 2 tot 3 meter groot geworden.

Reconstructie

Moderne vogels veranderen hun houding vlak voordat het ei uitkomt. Ze krullen hun lijfje op en zorgen ervoor dat hun hoofd onder de vleugels terechtkomt. Embryo’s die er niet in slagen om deze positie aan te nemen, hebben een grotere kans om te overlijden in dit stadium. De vondst van Baby Jingliang duidt erop dat dit gedrag 10 tot 100 miljoen jaar geleden al was geëvolueerd in de Oviraptorosauria.

Paleontoloog Dennis Voeten, werkzaam aan de Uppsala-universiteit in Zweden en niet betrokken bij de studie, is gecharmeerd door de vondst. “Voortschrijdend inzicht heeft ons al geleerd dat vogels ook ‘gewoon’ dino’s zijn, maar het is belangrijk om vast te stellen welke vogeleigenschappen we kunnen gebruiken om het leven van uitgestorven dino’s zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren.”

Voeten vervolgt: “Bepaalde inzichten over de levensloop van uitgestorven dinosauriërs, maar mogelijk ook over hun warmtehuishouding en broedgedrag, kunnen door het bestuderen van moderne vogels steeds gedetailleerder in kaart gebracht worden.”

Bronnen: Cell Press, phys.org

Beeld: AFP/UNIVERSITY OF BIRMINGHAM/LIDA XING