Birmese python kan nog veel grotere prooien eten dan gedacht

De kleinste onderzochte slang werd gevangen toen hij een hert van 35 kilogram naar binnen schrokte, dat was tweederde van het totale gewicht van de slang. Beeld: Ian Bartoszek/Conservancy of Southwest Florida.

Birmese pythons kunnen hun mond nog veel verder openen dan wetenschappers dachten. Hierdoor kunnen ze gigantische prooien in hun geheel naar binnen werken.

Birmese pythons behoren tot de grootste slangensoorten ter wereld. Dat ze enorme prooien, zoals herten en alligators, in hun geheel kunnen doorslikken, wisten we dan ook al. Maar wetenschappers hebben nu ontdekt dat ze hun mond nóg verder kunnen openen dan gedacht en dus ook nog grotere prooien kunnen verslinden.

Lees ook:

Plaagdieren

De slangensoort komt oorspronkelijk voor in Zuidoost-Azië, maar ontsnapte en vrijgelaten pythons die werden gehouden als huisdieren in Florida hebben zich gevestigd in het moeraslandschap van Everglades National Park. En daar vertoeven ze erg goed. Ze vormen zelfs een plaag en bedreigen het voortbestaan van dieren zoals vossen, wasberen en rode lynxen.

Wetenschappers vrezen dat de slangen zich ook door de rest van Florida zullen verspreiden. Om de ecologische impact daarvan te voorspellen, is het nuttig om te weten wat de grootste prooien zijn die de pythons kunnen verorberen.

Langste python

Bruce Jayne, bioloog bij de University of Cincinnati, keek daarom hoe ver pythons in de Everglades hun mond kunnen openen. En die zogenoemde gape blijkt groter dan wiskundige modellen hadden voorspeld, dat schrijft hij in vakblad Reptiles and Amphibians.

Jayne onderzocht drie grote pythons die waren gevangen door collega’s. De ‘kleinste’ had een lengte van 4,5 meter en de grootste mat een indrukwekkende 5,8 meter, daarmee was hij het langste exemplaar dat is aangetroffen in de Everglades.

40 procent grotere mondopening

Een eerder onderzoek stelde dat de maximale gape van Birmese pythons een doorsnede van 22 centimeter heeft. Maar de slangen die Jayne bestudeerde hadden een maximale gape van 26 centimeter.

“Dat klinkt niet als veel – slechts 18 procent groter”, zegt Jayne in een persbericht. “Maar de totale oppervlakte van de gape nam daardoor wel met maar liefst 40 procent toe.” De gape-omtrek was meer dan 81 centimeter, ongeveer gelijk aan een broek met taillemaat 32.

Bioloog Bruce Jayne poseert met een Birmaanse python met een mondopening van 22 centimeter (rechts) en met een nog groter exemplaar met een opening van 26 centimeter (links). Beeld: Bruce Jayne.

Nog grotere gape

Pythons kunnen hun mond zo ver openen doordat hun onderkaakbeen bestaat uit twee delen die verbonden zijn door een elastisch weefsel (de meeste dieren, waaronder mensen, hebben maar één onderkaakbeen). Bovendien is hun huid zacht en enorm rekbaar. Pythons kunnen daardoor prooien eten die zes keer zo groot zijn als die van andere slangensoorten met vergelijkbare grootte.

Jayne verwacht dat de maximale gape overigens nog groter is dan 26 centimeter. “Het is bijna zeker dat we de grootste Birmese python in Florida nog moeten vangen. Het lijkt dus aannemelijk dat zo’n recordbrekende python een gape van 30 centimeter zou kunnen hebben.” Volgens de bioloog zou de slang daarmee een hert van 55 kilogram naar binnen kunnen werken.

Bronnen: Reptiles & Amphibians, UC News