Picture Perfect: python eet soortgenoot levend op

Toen reservaatmanager Nick Stock een ronde deed over het Australische Piccaninny Plains Wilflife Sanctuary stuitte hij op een bijzonder tafereel. Naast de rivier zag hij een zwartkoppython die zijn lichaam rond een prooi had gewikkeld. Stock kroop voorzichtig dichterbij en zag toen dat de prooi ook een zwartkoppython was die levend werd opgegeten – met de staart eerst.

Kannibalisme komt vaker voor

“Het was in eerste instantie een verrassing, maar ik ben blij dat ik zo’n gebeurtenis heb mogen meemaken”, zei Stock in een persbericht. “Ik ben eerder al getuige geweest van een zwartkoppython die een oosterse bruine slang en een geelgevlekte varaan opat, maar dit was de eerste keer dat ik een zwartkoppython een andere zwartkoppython zag eten.”

“Gelukkig voor mij – maar niet zo fijn voor de python die werd opgegeten – duurde het ongeveer 15 minuten voordat de python klaar was met zijn maaltijd en terugkeerde naar zijn hol dat slechts 10 meter verderop was. Dit gaf me ruim de tijd om een camera te pakken en de gebeurtenis te documenteren.”

Kannibalisme komt wel vaker voor bij zwartkoppythons, zeker in gevangenschap zijn er een aantal gevallen bekend. Hoewel wetenschappers weten dat het gedrag ook in het wild voorkomt, is het erg zeldzaam om het daadwerkelijk te zien.

Bron: Australian Wildlife Conservancy

Beeld: Nick Stock/AWC