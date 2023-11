Cocaïnenijlpaarden veroorzaken zoveel overlast dat ze worden afgemaakt

De snel groeiende populatie nijlpaarden zorgt voor flinke overlast zorgt in Colombia. Daarom besluit de overheid om er een paar af te maken.

De Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar importeerde eind jaren zeventig vier nijlpaarden naar zijn landgoed: drie vrouwtjes en een mannetje. Dat waren niet de enige exotische dieren, hij kocht onder andere ook olifanten, zebra’s en giraffen. Na zijn dood in 1993 zijn veel van de dieren verhuisd naar dierentuinen. Maar het bleek moeilijk om een nieuw thuis te vinden voor de vier nijlpaarden en dus bleven die onbewaakt achter op het verlaten landgoed. De dieren hebben zich uiteindelijk gevestigd in de rivier Magdalena, en worden nu de cocaïnenijlpaarden van Pablo Escobar genoemd.

Lees ook:

Geen eten meer voor andere herbivoren

Zonder de Afrikaanse droogte en natuurlijke vijanden – zoals krokodillen en leeuwen die soms een babynijlpaard op het menu hebben staan – konden de gigantische herbivoren zich snel voortplanten. Dit jaar ontdekte wetenschappers dat die populatie al veel groter is dan gedacht: tussen 181 tot 215. En de populatie groeit snel, experts verwachten dat als er niks wordt gedaan om de populatie in toom te houden, er in 2035 meer dan duizend nijlpaarden in de Magdalena en haar zijrivieren zullen dobberen.

En dat is een probleem, al die nijlpaarden veroorzaken namelijk nogal wat overlast. Zo eten ze elk per dag ongeveer 50 kilogram planten waardoor inheemse herbivoren – zoals otters en capibara’s – worden verdrongen. Ook raken de rivieroevers beschadigd doordat de 3 ton wegende giganten in en uit het water kruipen.

Gevaarlijke dieren

Ze zijn bovendien erg territoriaal en een van de gevaarlijkste dierensoorten op aarde. In Afrika sterven er bijvoorbeeld jaarlijks zo’n vijfhonderd mensen door een nijlpaard. Ook in Colombia heeft de lokale bevolking last van de dieren. Meerdere vissers zijn in en om de Magdalena aangevallen en vorig jaar liep er één een schoolplein op. Dit jaar veroorzaakte een nijlpaard voor het eerst een auto-ongeluk. Het beest overleefde de crash niet, de bestuurder wel.

Omdat het verschepen van de cocaïnenijlpaarden naar Afrika logistiek moeilijk is, veel stress veroorzaakt bij de dieren en ook nog een extreem duur is, proberen autoriteiten ze te steriliseren. Maar ook dit gaat moeizaam en niet snel genoeg – de populatie blijft groeien. Daarom liet de Colombiaanse minister van Natuur donderdag weten dat een aantal nijlpaarden wordt afgemaakt. Om hoeveel dieren het gaat, liet de minister niet weten.

Bronnen: KIJK, Nu.nl

Beeld: Sylwia Głowska/Pixabay