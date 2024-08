Grote vaccinatieronde: vijf vragen over de nieuwe coronaprik

Deze week viel bij de eerste mensen een uitnodiging voor een nieuwe vaccinatieronde tegen corona op de mat. Vijf vragen beantwoord.

Wie krijgen er een uitnodiging?

De eerste uitnodigingen zijn al verzonden en de eerste prikken worden gezet op 16 september 2024. Het RIVM nodigt mensen van 60 jaar en ouder per brief uit. Maar de nieuwe vaccinatieronde is ook bedoeld voor mensen van 18 tot 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik krijgen. Zij ontvangen geen brief, maar kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD.

Ook als je niet in de doelgroep valt, maar wel een vaccinatie wilt, bijvoorbeeld vanwege een kwetsbaar gezinslid, kun je een afspraak inplannen. Je kunt tot en met 6 december 2024 een coronaprik halen.

Welk vaccin wordt er gebruikt?

Tijdens de vaccinatieronde van dit najaar wordt er geprikt met het mRNA-vaccin Comirnaty JN.1 van Pfizer/BioNTech. Deze is geoptimaliseerd voor de omikronvariant JN.1. Uit rioolwatertests blijkt dat deze variant momenteel dominant is in Nederland.

Is een coronaprik nog nodig?

Ja, maar niet voor iedereen. In Nederland is er door eerdere vaccinaties en besmettingen een brede bescherming opgebouwd tegen corona. Daardoor is het voor veel mensen niet noodzakelijk om een prik te halen.

De najaarsronde richt zich dan ook op mensen uit risicogroepen. Zij hebben een verminderde afweer en een besmetting met het coronavirus kan voor hen nog steeds behoorlijk gevaarlijk zijn. Door je te laten vaccineren, verlaag je de kans op besmetting en word je minder ziek als je het virus toch oploopt.

Moet je de prik halen als je zwanger bent?

Niet per se. Volgens het RIVM is het risico dat zwangeren ernstig ziek worden door corona en een vroeggeboorte krijgen nu veel lager dan aan het begin van de pandemie. Dat komt doordat er in Nederland een brede bescherming is opgebouwd tegen het coronavirus. Bovendien is de omikronvariant die nu rondgaat minder ziekmakend. De coronaprik is daarom niet meer nodig voor zwangeren. Alleen als je jaarlijks wordt uitgenodigd voor de griepprik, of als je in de zorg werkt, wordt het wel aangeraden om een afspraak te maken.

Beschermt het vaccin tegen post-COVID?

Naast gedeeltelijke en tijdelijke bescherming tegen besmetting en ernstige ziekte door corona, verlaagt de coronaprik ook de kans op post-COVID (long-COVID). Maar hij kan het niet helemaal voorkomen.

Wetenschappers weten helaas nog niet goed hoe post-COVID ontstaat, wat de risicofactoren zijn en hoe je de ziekte kunt voorkomen. Ze hebben inmiddels wel gezien dat een besmetting met de omikronvariant minder vaak leidt tot post-COVID dan eerdere varianten.

Bronnen: Rijksoverheid, RIVM

Beeld: Mirrorimage-NL/Getty Images