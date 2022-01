Das ontdekt eeuwenoude Romeinse schatten

Het is een vondst waar archeologen U tegen zeggen. Deze das heeft meer dan tweehonderd Romeinse munten opgegraven.

Afgelopen jaar teisterden hevige stormen de bossen van Noord-Spanje. De bosgrond was bedekt met een dik pak sneeuw, waardoor eten verzamelen voor veel dieren lastig werd. Een Spaanse das besloot daarom op excursie te gaan, vlakbij het plaatsje Grado. Aangekomen in een kleine grot vond hij geen snacks, maar een antieke schat.

Lees ook:

Geld graven

Na flink wat wroeten en spitten vond de das een buit waar hij zijn buik niet mee kon vullen. Het beestje liet dan ook een spoor van muntstukken achter bij de opening van de grot. Een Spaans team van archeologen pikte het spoor op en vond maar liefst 209 bronzen en koperen centen. Uit verder onderzoek, gepubliceerd in Notebooks of Prehistory and Archeology of the Autonomous University of Madrid, bleek dat de archeologen Romeinse munten uit de derde en de vijfde eeuw in handen hadden.

Bijna honderd jaar geleden werd in hetzelfde gebied een vergelijkbare ontdekking gedaan. Deze Chapipi-schat bestond uit 14 munten die ongeveer even oud zijn als het geld in Grado. Het Spaanse team vermoedt dat een politiek conflict de aanleiding gaf om beide fortuinen te verstoppen. Uit laboratoriumonderzoek bleek namelijk dat de schatten waren begraven vlak na de invasie van de Suebi in 409. Deze groep Germanen kwam uit het tegenwoordige Duitsland en Tsjechië en verdreef de Romeinen uit Spanje. Romeinse burgers met veel geld verstopten hun rijkdommen, in de hoop dat ze het weer zouden vinden als ze het geweld overleefden. Maar daar slaagde klaarblijkelijk niet iedereen in.

De onderzoekers gaan binnenkort terug naar de grot van Grado. De archeologen willen graag weten of de grot naast een schatkamer ook een schuilplaats voor de Romeinse vluchtelingen was.



Toevlucht of niet, het is duidelijk dat de Suebi deze Romeinen de das omdeden.

Bronnen: Live Science, Kiratas

Beeld: Pixabay