De NASA gaat een standaardtijd voor de maan creëren

De tijd op de maan gaat iets sneller dan op aarde. De NASA moet van het Witte Huis daarom een universele standaardtijd voor de maan inrichten.

De US Office of Science and Technology Policy (OSTP) heeft de NASA opdracht gegeven om – samen met andere instanties – een universele standaardtijd voor de maan te bedenken. De zogenoemde Coordinated Lunar Time (LTC) moet eind 2026 bruikbaar zijn.

Standaardtijd op aarde

De aarde heeft al een standaardtijd, de Coordinated Universal Time (UTC). Deze internationaal erkende standaard is gebaseerd op een wereldwijd netwerk van atoomklokken. Die meten extreem nauwkeurig de tijd aan de hand van de trillingen van atomen. Die trillingen zijn namelijk constant en onafhankelijk van hun omgeving.

De UTC is overal op aarde hetzelfde en dus hoeft er geen rekening te worden gehouden met tijdzones en zomer- en wintertijd, handig voor bijvoorbeeld internationale communicatie, navigatie en handel.

De meeste klokken en tijdzones zijn afgestemd op de UTC. De zomertijd in Nederland (CEST) is bijvoorbeeld de UTC-tijd plus 2 uur en de zomertijd in New York (EDT) is de UTC-tijd min 4 uur. Doordat dezelfde referentietijd wordt gebruikt, loopt de tijd overal op aarde synchroon, vroeger kon dat per gebied enkele seconden of minuten verschillen.

Steeds meer activiteiten op de maan

Maar de UTC is niet geschikt om ook op de maan te gebruiken. Doordat er minder zwaartekracht is, gaat de tijd daar namelijk iets sneller: een aardse dag duurt op de maan 58,7 microseconden korter. Communicatie tussen de aarde, maansatellieten en astronauten zouden met de UTC dus niet synchroon lopen. En voor onder meer nauwkeurige experimenten en navigatie is dat wel nodig.

Zeker nu de NASA met het Artemis-programma in 2026 weer mensen op de maan wil zetten, en later een permanente maanbasis wil bouwen, is een standaardtijd handig. Bovendien willen ook steeds meer andere landen en bedrijven (commerciële) activiteiten verrichten op de maan.

Om een standaardtijd op de maan te creëren is het misschien net als op de aarde nodig om een netwerk van atoomklokken te plaatsen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de LTC vervolgens moet worden geïmplementeerd, gaat de NASA nu met (internationale) partners onderzoeken.

Gekke afkorting? De internationale afkorting ‘UTC’ is een compromis tussen het Engelse Coordinated Universal Time (CUT) en het Franse Temps Universel Coordonné (TUC). Vandaar dat het ook ‘LTC’ is in plaats van ‘CLT’.

Bron: Reuters

Beeld: Travelpix Ltd/Getty Images