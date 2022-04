Deeltjesversneller LHC draait weer

De eerste twee protonenbundels die door de Large Hadron Collider razen, vertegenwoordigen de succesvolle herstart van de beroemde versneller.

Na een pauze van meer dan drie jaar is ’s werelds grootste en krachtigste deeltjesversneller weer voorzichtig in bedrijf. De Large Hadron Collider (LHC) in Genéve werd gistermiddag na tal van onderhouds-, consolidatie- en moderniseringswerkzaamheden weer opgestart.

Protonenbundels

CERN, de Europese organisatie voor fundamenteel onderzoek naar elementaire deeltjes en bouwer van de deeltjesversneller, begint voorzichtig. Sinds gistermiddag circuleren er twee bundels met “relatief weinig” protonen in tegengestelde richting rond de 27 kilometer lange, ondergrondse ring van de LHC.

“Botsingen met hoge intensiteit en hoge energie zijn nog een paar maanden weg”, aldus Rhodri Jones van CERN. “Maar de eerste bundels vertegenwoordigen de succesvolle herstart van de versneller na al het harde werk van de lange stillegging.”

Run 3

De machines en faciliteiten ondergingen de afgelopen jaren meerdere grote updates, zo schrijft CERN. Hierdoor kan er in toekomstige experimenten onder meer met nog hogere energie gewerkt worden. De herstart luidt dan ook het begin in van het échte werk; een nieuwe reeks nog interessantere metingen. Deze derde ronde, Run 3, zal vier jaar in beslag nemen.

De verwachting is onder meer dat het aantal protonenbotsingen, waaruit fysici allerlei interessante informatie over de elementaire deeltjes destilleren, door de updates aanzienlijk zal toenemen. Zo voorspelt CERN dat er tijdens Run 3 in LHC-experimenten ATLAS en CMS meer botsingen zullen plaatsvinden dan tijdens Run 1 en 2 samen, het aantal aanvaringen tussen deeltjes in experiment LHCb met een factor drie zal toenemen en in ALICE, een gespecialiseerde detector voor het bestuderen van botsingen tussen zware ionen, zelfs met een factor van vier à vijf.

Als alles volgens plan verloopt, begint Run 3 in juli. Tot die tijd zetten de LHC-onderzoekers de spreekwoordelijke puntjes op de i’s en voeren ze de energie en intensiteit van de bundels geleidelijk op tot recordhoogte.

