Deze amfibie eet huid van zijn moeder

Snel na hun geboorte schrapen wormsalamanders de vette huid van moeke af. Dit zou een boost geven aan hun immuunsysteem.

Als kersverse ouder krijg je te maken met heel wat nieuwe termen. Eén daarvan: mamahonger of huidhonger, waarmee wordt aangegeven dat een kind dicht bij de ouder wil zijn als het onrustig is. Maar wormsalamanders nemen de term wel erg letterlijk. Deze amfibieën voeden zich met de huid van hun moeder.

Dit doen de jonge wormsalamanders omdat deze in slijm gehulde huid uiterst voedzaam is. Maar een Amerikaans onderzoeksteam heeft nog een verklaring voor het markante gedrag gevonden: de moeder zou op deze manier haar unieke microbioom – het geheel aan bacteriën, virussen en schimmels in het lichaam – doorgeven aan haar baby’s, en ze daarmee betere bescherming tegen ziekteverwekkers bieden..

Lees ook:

Eileider schrapen

Moeder wormsalamander maakt tijdens de zwangerschap een twee keer zo dikke huid aan als de amfibieën zonder nakomelingen. Een week na de geboorte van haar koters, is ze een zevende van haar gewicht kwijt – dat verdwijnt in de magen van de baby’s. Zelfs voor de geboorte gebruiken sommige wormsalamandersoorten hun tandjes al om stukjes eileider weg te schrapen.

De soort waar de biologen zich op focusten, was Herpele squalostoma, een wormsalamander die voornamelijk voorkomt in de bodem van centraal-Afrika. Ze namen monsters van de huid en ingewanden van veertien jonkies, van negen volwassen vrouwtjes en van zes volwassen mannetjes. Ook onderzochten ze welke microben in de omgeving van de salamanders leefden.

Match

Na het bestuderen van alle monsters, kwamen de Amerikanen tot de conclusie dat er vrijwel geen match was tussen het microbioom van de jonkies en de bacteriën die de onderzoekers in hun buurt vonden. De babysalamanders deelden wel minstens 20 procent van de huid- en darmbacteriën met hun moeder. Volgens de biologen verkregen door huid-op-huid-contact, en het opeten van de huid van moeke.

Bronnen: Animal Microbiome, Smithsonian Magazine

Beeld: Carlos Jared via the Florida Museum