DNA-studie: honderden zoogdieren nog onbekend

Door de barcodes van duizenden bekende zoogdieren door te lichten, voorspellen onderzoekers hoeveel soorten er nog ontdekt kunnen worden. En waar.

Vier jaar geleden publiceerden biologen een studie in Journal of Mammalogy waarin ze het aantal bij ons bekende zoogdiersoorten bepaalden. Ze kwamen uit op bijna 6500. Maar er bestaan nog meer soorten waar wij geen weet van hebben, menen onderzoekers van The Ohio State University (VS). Honderden, zo blijkt uit hun nieuwe DNA-studie die ze publiceerden in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Voorspellend model

Het team maakte gebruik van een supercomputer en kunstmatige intelligentie om miljoenen barcodes (genensequenties) van 4310 bekende zoogdiersoorten te analyseren. Voor deze soorten bepaalden de onderzoekers ook waar ze precies wonen en in welk klimaat, en hoe de dieren zich door de evolutie heen hebben ontwikkeld. Aan de hand van deze gegevens bouwden de wetenschappers een voorspellend model. Dit gaf aan welke zoogdiergroepen (taxa) waarschijnlijk nog ‘verborgen’ soorten konden bevatten.

Volgens taxonoom Jan Wieringa, werkzaam bij Naturalis Biodiversity Center, zijn er nog meer nieuwe zoogdiersoorten te beschrijven dan in deze studie zijn berekend. “Er zullen namelijk ook nog een paar helemaal niet ontdekte taxonomische groepen zijn. Bijvoorbeeld taxa die op heel gekke plekken leven, of enorm zeldzaam zijn.” ‘Honderden soorten’ kun je volgens Wieringa dus beschouwen als een schatting van de ondergrens.

“Veel andere diergroepen zijn nog veel beroerder onderzocht dan zoogdieren” Jan Wieringa

Mysterieuze tropen

Naast een aantal hebben de onderzoekers ook proberen te voorspellen waar de nog niet ontdekte zoogdiersoorten zich kunnen ophouden. Volgens hun model zouden de dieren voornamelijk verstopt zitten in uitgestrekte gebieden waar veel variëteit is in temperatuur en neerslag. Ook in de tropische regenwouden verwacht het team veel nieuwe soorten te kunnen ontdekken.

Dit laatste is geen verrassende conclusie, zo laat Wieringa desgevraagd weten. In deze slecht bekende gebieden zijn minder vaak DNA-technieken ingezet om soorten te identificeren. Dat betekent dat zoogdieren die er redelijk hetzelfde uitzien al gauw tot dezelfde soort worden gerekend. Terwijl uit genetische analyse kan blijken dat ze verschillend zijn.

Miljoenen nieuwe soorten

De resultaten wijzen overigens ook – niet geheel onverwacht – uit dat de nog onontdekte soorten waarschijnlijk vallen onder families van kleine zoogdieren, zoals vleermuizen en knaagdieren. “De auteurs wijzen er verder zeer terecht op dat veel andere groepen, zoals insecten en mijten, veel beroerder onderzocht zijn dan zoogdieren”, vult Wieringa nog aan. “Bij dat soort groepen zijn echt grote slagen te maken. Niet honderden maar miljoenen nieuwe soorten kunnen daar nog beschreven worden.”

Bronnen: PNAS, phys.org

Beeld: ugurhan/Getty Images