Dode spin gebruikt als grijper

In de categorie ‘waarom zou je dit willen?’: onderzoekers pakken objecten op met de poten van een door hen gedode spin.

De voortbeweging van een spin is voor een deel gebaseerd op hydrauliek. Het dier heeft in tegenstelling tot ons geen strekspieren. Wanneer een spin zijn poten moet strekken, loopt hier vanuit de prosoma (het lichaamsdeel waaraan de poten zijn bevestigd) vloeistof naartoe. Voor het buigen van de poten, gebruikt het dier wel spieren.

Wetenschappers van de Rice-universiteit in Texas hebben een manier gevonden om deze bewegingen naar hun hand te zetten. Waarom? Om een dode spin te gebruiken als grijpmachine. Een vakgebied dat de onderzoekers necrobotica noemen.

130 procent

Ten eerste euthanaseert het team de spin om vervolgens een naald in de prosoma te steken. Een druppel lijm houdt deze op zijn plek. De naald blaast lucht in het lichaampje, waardoor de poten strekken. Het opzuigen van lucht zorgt ervoor dat de ledematen weer sluiten. De grijper die op deze manier ontstaat, blijkt in staat 130 procent van het gewicht van de spin op te tillen.

Door een onderdeeltje uit een elektrisch circuit te vissen, laat de dode spin een lampje uitgaan. © Preston Innovation Laboratory/Rice University

Een spinnenskelet kan duizend keer zijn poten openen en sluiten voordat de weefsels afbreken. Met een speciale coating van polymeren hopen de onderzoekers deze ‘levensduur’ te verlengen.

Bioafbreekbaar

Een van de taken van de spinnenpoten zou zijn het sorteren of verplaatsen van ieniemienie objecten, aldus hoofdonderzoeker Daniel Preston. Ook voor het assembleren van microelektronica zien de wetenschappers kansen voor de spinnenpoten. “Bovendien zijn de dieren bioafbreekbaar. Dus als ze grootschalig worden ingezet, introduceren we geen nieuwe, grote afvalstroom.”

Voordelen te over dus, volgens de onderzoekers. Toch zijn we benieuwd of we óóit nog iets van dit ietwat lugubere project zullen vernemen.

Bronnen: Advanced Science, New Atlas