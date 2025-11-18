Door visserij hebben pinguïns minder te eten

Mensen eten pinguïnvoer. Daardoor hebben de bedreigde vogels het moeilijk.

Voordat ze in een blikje belanden, leven vissen als ansjovis en sardine in scholen. Vissersboten takelen de dieren aan boord door een groot net om de school heen te hangen. Zo’n net kan meer dan een kilometer lang zijn. Vervolgens trekt het schip de hele school uit het water. Bestemming: supermarkt. Maar de dieren staan ook op het menu van pinguïns.

Die hebben daardoor minder te eten, laat een studie van de University of St Andrews zien. Zij volgden pinguïns die op en rond Robbeneiland en Dasseneiland leven, in Zuid-Afrika. De vogels zijn bedreigd. De Afrikaanse pinguïnpopulatie is de afgelopen dertig jaar met bijna tachtig procent gekrompen.

Luisteren naar vis

De biologen gebruikten zenders om te kijken waar de dieren jagen. Ze achterhaalden ook hoeveel vis er is. Daarvoor luisterden de onderzoekers onder water. Vissen maken namelijk geluiden met hun zwemblaas, een orgaan waarmee ze hun drijfvermogen reguleren.

In jaren waarin er weinig vis is, zwemmen meer pinguïns naar wateren waar ook de vissersvloot op scholen ansjovis en sardine jaagt. Die vissoorten zijn belangrijk als pinguïnvoedsel. Vissers en vogels zijn directe concurrenten, zagen de onderzoekers.

Vooral wanneer de vogels jongen hebben, en dus extra vis moeten vangen, kunnen de pinguïns het lastig krijgen. In een eerder onderzoek zagen de biologen al dat de vogels verder weg gaan jagen, langer zwemmen en vaker duiken in jaren waarin er weinig vis is. Ze moeten meer moeite doen om genoeg voedsel te vinden. Hun conditie en die van hun kuikens is uiteindelijk minder goed.

Minder vissers, betere jacht

De biologen maakten ook nog een computermodel om de invloed van visserij op het menu van de pinguïns te simuleren. Om kuikens groot te brengen, moet minstens de helft van de pinguïns een goede jachttrip maken. Minder visserij betekent meer vogels die succesvol terugkeren van de jacht. En daarmee een beter gevulde buik voor de kuikens.

Eerdere studies lieten ook al zien dat er een verband is tussen de hoeveelheden sardine en ansjovis en de staat van de pinguïnkolonie op Robbeneiland. In Zuid-Afrika stonden pinguïnbeschermers en vissers al vaker tegenover elkaar. Na een uitspraak van de rechter heeft de regering van het land beschermde gebieden aangewezen in de buurt van de pinguïnkolonie op Robbeneiland.

Bronnen: University of St Andrews/Journal of Applied Ecology

Beeld: Ron Porter/Pixabay