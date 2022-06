Elke zeven jaar een nieuwe jij?

“Elke zeven jaar wordt je lichaam compleet vernieuwd” is een veelgehoorde uitspraak. Maar klopt dat wel?

Ons lichaam breekt voortdurend enorme aantallen oude cellen af en vervangt ze door nieuwe. Hartstikke belangrijk, want op die manier worden zieke en beschadigde cellen opgeruimd. Wetenschappers van het Weizmann Institute of Science in Israël becijferden onlangs dat het dagelijks om 330 miljard cellen gaat, oftewel zo’n 4 miljoen per seconde.

Nieuwe cellen

Deze 80 gram aan ‘turnover’ bestaat vooral uit rode en witte bloedcellen en darmcellen, vanwege hun grote aantallen én korte levensduur. Niet al onze cellen gaan even lang mee. Ongeveer een derde van onze massa bestaat uit vloeistoffen buiten de cellen, waaronder bloedplasma, en vaste stoffen, zoals de mineralen in onze botten. De overige twee derde van ons gewicht bestaat uit zo’n 30 biljoen lichaamscellen.

Voor deze berekening gingen de onderzoekers uit van een gezonde man tussen de 20 en 30 jaar oud met een gewicht van 70 kilo en een lengte van 1,70. Het overgrote deel van die 30 biljoen cellen, 87 procent, bestaat uit rode bloedlichaampjes (erytrocyten). Dit zijn extreem kleine cellen van 0,1 nanogram (1 ng is 0,000 000 001 gram). Ze gaan zo‘n 120 dagen mee.

De cellen die de binnenkant van onze maag en darmen bekleden (zo’n 0,7 procent van het totaal) worden zelfs elke 3 tot 5 dagen vervangen, de meeste cellen van onze longen (1 procent) elke 2 tot 3 weken en onze huidcellen (0,4 procent) elke twee weken. De grotere jongens zijn de vet- en spiercellen; zij gaan gemiddeld respectievelijk 12 tot 70 jaar mee. Hoewel ze samen slechts 0,1 procent van het totale aantal cellen vormen, bepalen ze wel driekwart van het gewicht.

En dan zijn er nog de volhouders die een leven lang meegaan, zoals cellen van onze hartspier, hersenen en ooglenzen. Kijken we naar de gemiddelde levensduur van alle lichaamscellen, dan komt dat dus redelijk bij die zeven jaar in de buurt. Maar helemaal nieuw ben je dan zeker niet.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2021.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: NISSIM BENVENISTY – RUSSO E. / CC BY SA 2.0