Er is nog hoop voor de bijna-uitgestorven vaquita

Er zijn nog maar ongeveer tien vaquita’s over, maar er is volgens onderzoekers nog hoop voor het zeldzaamste zeezoogdier ter wereld.



De vaquita, die pas in 1958 is ontdekt, wordt met uitsterven bedreigd. De kleine bruinvis van rond de 1,5 meter lang komt enkel nog voor in het noorden van de Golf van Californië (Mexico). De laatste tien vaquita’s die er nu rondzwemmen moeten zich meer zorgen maken om illegale visserij dan om inteelt, waarschuwen wetenschappers nu.

Kieuwnetten

Vaquita’s komen vaak vast te zitten in kieuwnetten waarmee op totoaba wordt gevist, een vissoort die net als de vaquita bedreigd is en ook in de Golf van Californië leeft. Totoaba’s zijn gewild, omdat hun zwemblaas veel waard is. Vissers verdienen rond 4000 dollar per pond gedroogde zwemblaas, ongeveer evenveel als ze met een half jaar legaal vissen binnenharken. Die blaas is zo waardevol omdat hij gebruikt wordt in de traditionele Chinese geneeskunde en de remedie zou zijn tegen allerlei kwalen, zoals artritis.

Maar ook de vaquita komt terecht in deze kieuwnetten, die als enorme tennisnetten in het water gespannen zijn. De kleine bruinvis komt wel met zijn kop door de gaten heen, maar zijn lichaam is te groot om door te zwemmen. Aangezien hij een zoogdier is, moet hij boven water ademhalen. Doordat hij vast komt te zitten lukt het hem niet om boven te komen en verdrinkt hij.

“Het voortbestaan van de hele soort ligt in onze handen” Phillip Morin

Maar er gloort weer een sprankje hoop aan de horizon. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er gelukkig nog veel genetische diversiteit is binnen de kleine groep vaquita’s. Dat betekent dat de overblijvende dieren genoeg van elkaar verschillen en er een relatief kleine kans is op inteelt. Als alle gevaarlijke netten uit de Golf van Californië verdwijnen (geen koud kunstje), is er nog hoop voor de soort, zegt geneticus Phillip Morin, die meehielp bij het DNA-onderzoek, in een persbericht. “Het voortbestaan van de individuen, en de hele soort, ligt in onze handen. Genetisch is de kans groot dat ze het redden, als we ze beschermen tegen kieuwnetten en als we ze de ruimte geven om zich zo snel mogelijk te herstellen naar de aantallen uit het verleden.”

Bronnen: EurekAlert!, BBC News, WWF

Beeld: Paula Olson/Wikimedia Commons