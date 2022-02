Eunice nekt ‘appelboom van Newton’

Een kloon van de beroemde boom die natuurkundige Isaac Newton inspireerde tot zijn theorie over zwaartekracht sneuvelde door de storm.

Zittend onder een boom, zo wil althans het verhaal, viel er een appel op het hoofd van natuurkundige Isaac Newton. Heb ik weer, moet de wetenschapper hebben gedacht, om vervolgens een Eureka-momentje te krijgen: er moest een kracht zijn die de appel naar de aarde trok. Oftewel, de zwaartekracht.

Deze beroemde boom bevindt zich in Woolsthorpe, een gehucht in het Engelse graafschap Lincolnshire waar Newton is geboren. En in de botanische tuin van de universiteit van Cambridge staat sinds 1954 een kloon ervan. Of, nu ja, stond. Storm Eunice die onlangs door Europa raasde maakte een eind aan het 68-jarige bestaan van de boom.

Origineel?

De boom die werd geënt van het exemplaar van Newton was al een tijdje ziek, zo laat de conservator van de botanische tuin, Samuel Brockington, op Twitter weten. De honingzwam, een schimmel die witrot veroorzaakt, teisterde de kloon al langere tijd. De conservator hield er dus rekening mee dat de boom “on its way out” was. De storm bespoedigde het proces alleen maar.

Om deze reden had de universiteit meerdere lootjes afgenomen, zodat er snel een nieuwe kloon van het origineel kan worden geplant. Hoewel origineel misschien niet het juiste woord is. Ook de boom van Newton werd in 1820 geveld door een zware storm. Maar, zo bleek later, helemaal ontworteld was hij niet; scheuten uit dezelfde wortel vormden al snel een nieuwe boom. En hoe hard ze ook haar best deed, deze wist Eunice niet te nekken.

