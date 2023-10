Onze Europese voorouders aten (ook) al zeewier

In Aziatische landen wordt zeewier al decennia gegeten, terwijl we er in Europa vaak nog niet aan willen. Onze Europese voorouders wisten het plantje wel te waarderen.

Wetenschappers pleiten er steeds vaker voor dat we zeewier op het menu zetten. Het heeft alleen zonlicht nodig, zuivert het zeewater en is duurzaam te kweken. Bovendien is het rijk aan voedingsstoffen én is de volledige plant eetbaar – in tegenstelling tot bijvoorbeeld maïs of tarwe. Om die reden zie je zeewier steeds vaker in de schappen van supermarkten liggen.

Maar nieuw is het consumeren van zeewier niet. Onze Europese voorouders aten de voedingsrijke zeeplant duizenden jaren geleden al, blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in Nature Communications.

Lees ook:

Tandsteenmonsters

Het team onderzocht tandsteen aangetroffen op menselijke resten van 74 individuen. Die mensen leefden tussen de Middensteentijd (zo’n 8000 jaar geleden) en de Vroege Middeleeuwen – een periode waarin rondtrekkende jager-verzamelaars zich gingen vestigen en overgingen op akkerbouw en veeteelt. De menselijke resten waren opgegraven in meerdere Europese landen, waaronder Schotland, Zweden, Estland en Spanje.

In meer dan 70 procent van de tandsteenmonsters vonden de wetenschappers bewijs voor consumptie van zeewier en zoetwaterplanten, schrijven ze in hun paper. In één sample, afkomstig van menselijke resten van de Schotse Orkney-eilanden, troffen ze zelfs sporen aan van zeekool, een plantje dat langs de kustlijn groeit.

Opvallend hieraan is dat zeewier en andere waterplanten ook nog werden gegeten toen jager-verzamelaars het houden van vee en het telen van groenten hadden uitgevonden. Voorheen werd aangenomen dat de introductie van landbouw leidde tot het opgeven van voedsel uit zee, inclusief vis.

Zeewiersalade

Mans Schepers, archeobotanicus aan de Rijksuniversiteit Groningen, is blij met de studie. “Ik vind dit een mooie en waardevolle bijdrage aan onze kennis over voedselconsumptie in het verleden. De bevindingen sluiten ook mooi aan bij een recente studie aan Nederlandse coprolieten (gefossiliseerde poep, red.), waar de onderzoekers eveneens aanwijzingen vonden voor consumptie van zoetwaterplanten, waterlelies in dit geval.”

Dat mensen 8000 jaar geleden al zeewier en zoetwaterplanten aten, verbaast Schepers niet. “Veel van de genoemde planten en wieren zijn uitzonderlijk voedselrijk. Bovendien waren ze relatief makkelijk in grote hoeveelheden te verzamelen.” Dat benadrukt ook volgens de onderzoekers waarom het zo belangrijk is om zeewier en andere waterplanten wat vaker op het menu te zetten. Dus vanavond zeewier op een bedje van zeekool op tafel zetten?

Bronnen: Nature Communications, University of York via EurekAlert!

Beeld: Anna Denisova via Getty Images