Volledig recyclebare koffiecups dankzij zeewier

Een Zwitserse fabrikant wil de grote concurrent Nespresso te lijf met een alternatief voor de koffiecup.

Koffie is een van de meest geconsumeerde dranken ter wereld. Jaarlijks worden er zo’n 167 miljoen zakken van 60 kilogram elk verbruikt en een deel van die koffie gaat naar de klanten toe in van die handige aluminium koffiecapsules. Daar worden er naar schatting jaarlijks 62 miljard van verkocht. Die zijn te recyclen, maar de plastic laag aan de binnenkant maakt het lastig en er verdwijnen er toch nog heel wat cupjes op de stortplaats. Het Zwitserse bedrijf CoffeeB heeft misschien een oplossing: volledig composteerbare Coffee Balls.

Lees ook:

Zeewier

De koffie is ingekapseld in een omhulsel dat voornamelijk uit zeewier bestaat en zou volgens de fabrikant voedselveilig, transparant en smaakloos zijn. Droog opgeslagen zouden de ballen (9 stuks voor zo’n 4,60 euro) maanden goed moeten blijven.

Nadeel is dan wel weer dat je een nieuw apparaat nodig hebt: de Globe Machine geheten (kost zo’n 150 euro). Die maakt de koffiebol nat om het omhulsel zachter te maken en prikt hem dan door. Vervolgens wordt er water in de bol geïnjecteerd en brouwt de machine onder een druk van 7 tot 12 bar (102 tot 174 psi) een bakkie pleur.

Volgens CoffeeB kan de bal daarna gewoon op de composthoop, waar hij na een week of vier helemaal is verdwenen. De machines zijn nu twee dagen te koop in Zwitserland en Frankrijk. Wanneer de rest van Europa aan de beurt is, heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.

Bronnen: CoffeeB, New Atlas

Beeld: CoffeeB/Adrian Michael/CC BY-SA 3.0