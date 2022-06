Grootste landcarnivoor ooit ontdekt in Engeland

Paleontologen hebben in Engeland de overblijfselen gevonden van een spinosaurusachtige. Dat is de grootste vleesetende dinosaurus ooit. Vijf vragen over deze bijzondere vondst beantwoord.

Wat is er precies ontdekt?

De wetenschappers troffen overblijfselen van een spinosaurusachtige aan. Dat is een vleesetende dinosoort die leefde in het Krijt, zo’n 125 miljoen jaar geleden. De onderzoekers vonden wervels, ribben en botten in een gesteentelaag die ouder is dan waar voorheen spinosaurusachtigen werden aangetroffen. “De wervels zijn veel groter dan die van andere tot nu toe bekende spinosaurusachtigen,” legt Melanie During, paleontoloog aan de Uppsala Universiteit in Zweden, uit. “De botstructuur en vorm lijken veel op de andere spinosaurusachtigen. Maar ze zijn veel groter en ouder dan de andere lokaal bekende soorten. Daarom vermoed men dat het hier om de grootste spinosaurusachtige, en dus grootste landcarnivoor van Europa ooit, gaat.”

Waar zijn de overblijfselen ontdekt?

De overblijfselen van dit bijzondere exemplaar zijn gevonden op het Engelse eiland Wight. Dat ligt net iets ten zuiden van het vasteland in Het Kanaal. Volgens During is dat eiland een heel rijke vindplaats. “Ik vind het een onwijs mooie vondst, bij grote theropoden denken we van oudsher toch snel aan T. rex uit Noord-Amerika, dus van grote beesten uit Europa word ik altijd erg enthousiast.”

Hoe bijzonder is de ontdekking?

Er zijn nog maar weinig fossielen van Spinosaurussen gevonden. De meeste fossielen die tot nu toe opgegraven werden, lagen in Noord-Afrika en Zuid-Amerika. Dat er nu een in Europa is aangetroffen, is dus bijzonder. Maar paleontoloog Anne Schulp van Naturalis en de Universiteit Utrecht is niet verbaasd. “We kennen meerdere voorbeelden van losse botten en losse tanden uit Europa die op behoorlijk forse vleesetende dino’s wijzen, dus dat er nu wat meer materiaal naar boven komt is geen verrassing.”

Hoe groot konden Spinosaurussen worden?

De Spinosaurus was de grootste vleesetende dinosoort aller tijden. Naar schatting kon hij tussen de 15 en 18 meter lang worden en woog hij 6 tot 9 ton. Daarmee was hij zelfs groter dan de T. rex. Ook het recent ontdekte exemplaar heeft een formaat van jewelste. Hij is volgens de onderzoekers in ieder geval 10 meter lang, maar hoeveel langer precies is (nog) niet duidelijk. Daarmee is hij waarschijnlijk het grootste prehistorische roofdier dat ooit in Europa gevonden is. Alleen de gemiddelde schedel van een Spinosaurus is al 1,75 meter, groter dan veel mensen.

Wat betekent dit voor de wetenschap?

De onderzoekers denken dat deze ontdekking de theorie ondersteunt dat de Spinosaurus oorspronkelijk uit West-Europa komt, waar hij zich in verschillende soorten splitste voordat hij verder migreerde. Volgens Schulp krijgt deze theorie met de ontdekking inderdaad een duwtje. “Waar je uiteindelijk naar toe moet om zo’n scenario echt vast te timmeren, zijn meer, véél meer, vondsten uit Europa van een wat hogere ouderdom. Als de verdere vondsten van buiten Europa allemaal wat jonger zijn, vallen die stukjes steeds beter op hun plek. Ik denk dat we daar met de Spinosaurussen nog niet helemaal zijn, maar dat maakt zo’n vondst als deze juist zo belangrijk.”

Beeld: Durbed / Wikimedia Commons