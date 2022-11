Fossiele resten van reusachtige zeeschildpad ontdekt

Paleontologen troffen in Spanje de fossielen aan van een van de grootste zeeschildpadden die ooit heeft geleefd. Het dier was bijna net zo groot als een Volkswagen Beetle.

Het was een toevallige vondst. Een wandelaar was begonnen aan zijn tocht in het Pyreneeëngebergte in Noord-Spanje toen hij op wat botten stuitte. Niet goed wetende wat voor beenderen er lagen, schakelde de hiker paleontologen in. Die ontdekten dat het om het bekken en het achterste deel van het schild van een uitgestorven reuzenschildpad ging. Maak kennis met de gloednieuwe soort Leviathanochelys aenigmatica.

Lees ook:

Enigma

L. aenigmatica leefde zo’n 70 miljoen jaar geleden. Het dier was naar schatting 3,74 meter lang en 89 centimeter breed, en wordt tot een van de grootste bekende schildpadsoorten gerekend die ooit heeft bestaan. Zijn Noord-Amerikaanse neef Archelon was met zijn lengte van 4,5 meter alleen nog groter. Wel is L. aenigmatica de grootste schildpaddensoort die in Europa is ontdekt.

Opmerkelijk is dat de reuzenschildpadden uit het oude Noord-Amerika en Europa niet nauw verwant waren – ook al leken ze wel op elkaar. De reptielen werden dus onafhankelijk van elkaar zo groot. In het geval van Leviathanochelys was dat volgens het team te danken aan de ruime binnenzeeën die destijds een groot deel van Europa bedekten.

Een artistieke impressie van Leviathanochelys aenigmatica. © ICRA_Arts

Schaambeen

Een andere opvallende ontdekking is een stuk bot dat aan de zijkant van het bekken uitsteekt. Dit staat bekend als het schaambeen, en het is de eerste keer dat een dergelijke botstructuur is waargenomen bij een schildpaddensoort, levend of dood.

De onderzoekers denken dat het schaambeen als een soort “extra ankerpunt voor spieren diende die de abdominale samentrekking van de schildpad controleren”. Dat betekent dat het botje een rol speelde in het ademhalingssysteem. De theorie is dat het de reuzenschildpad hielp zijn ademhalingscapaciteit op grote diepte te maximaliseren.

Het team hoopt nog meer botten van L. aenigmatica te kunnen vinden, die meer informatie over de soort prijsgeven. Ook zou het dan met meer zekerheid de afmetingen van de Europese reuzenschildpad kunnen bepalen.

Bronnen: Scientific Reports, New Atlas

Beeld: Artistieke impressie © ICRA_Arts