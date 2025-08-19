Romantisch: deze fruitvliegen braken hun eten uit om een vrouwtje te verleiden

Wat vind jij een romantisch cadeau? Vrouwtjes van deze fruitvlieg zwijmelen van een verse portie braaksel.

Stel je voor: je hebt net een geweldige eerste date gehad. Je datepartner is knap, grappig en interessant – misschien is dit eindelijk de ware. Na afloop gaat je hart sneller kloppen als diegene naar je toe leunt. Terwijl je je voorbereidt op die eerste kus, … braakt je datepartner in je mond. Is dat een afknapper?

Vrouwtjes van de fruitvlieg Drosophila subobscura vinden dat juist woest aantrekkelijk. De mannetjes braken tijdens de balts voedsel uit, als een soort cadeau. Dit opmerkelijke ritueel komt bij andere nauw verwante fruitvliegjes niet voor. De meeste mannetjes, waaronder die van Drosophila melanogaster, zijn iets minder kinky en proberen vrouwtjes te verleiden met een ‘serenade’ – door snel met hun vleugels te trillen.

Onderzoekers van de Japanse Nagoya University schrijven nu in Science dat een kleine genetische aanpassing ervoor zorgt dat ook D. melanogaster braakselcadeaus gaat geven.

Nieuwe hersenverbinding

Beide fruitvliegen produceren een eiwit genaamd FruM dat het baltsgedrag van mannetjes reguleert. Dat ze er allebei toch een compleet andere strategie op nahouden, komt door de cellen die het eiwit aanmaken. Bij D. melanogaster, die serenades brengt aan de vrouwtjes, zijn dat de neuronen in het hersengebied dat baltsgedrag aanstuurt. Bij de brakende D. subobscura wordt het eiwit ook geproduceerd in bepaalde neuronen die betrokken zijn bij de spijsvertering.

Het viel de onderzoekers op dat die spijsverteringsneuronen van D. subobscura verbonden zijn met het hersengebied dat baltsgedrag aanstuurt; bij D. melanogaster is die verbinding er niet. Toen ze D. melanogaster echter genetisch zo aanpasten dat deze neuronen het FruM-eiwit gingen produceren, ontwikkelden de cellen nieuwe uitsteeksels die verbinding maakten met het baltscentrum in de hersenen. Mannetjes gingen vervolgens vrouwtjes verleiden door te braken.

Recyclen

De specifieke spijsverteringsneuronen zijn betrokken bij een gedrag waarbij vliegen bellen blazen van halfverteerd voedsel waardoor het vocht erin verdampt – mogelijk doen ze dat om af te koelen of de concentratie voedingsstoffen te verhogen. De neuronen sturen daarvoor zowel het spijsverteringssysteem als mondonderdelen aan. Het geven van braakselcadeaus is dus waarschijnlijk geëvolueerd door een bestaand braakmechanisme te recyclen voor de balts.

Tegen Science News zeggen de onderzoekers dat de twee hersengebieden waarschijnlijk ooit per ongeluk verbonden zijn geraakt. En dat bleek voordelig: brakende mannetjes hadden meer succes bij de vrouwtjes, waardoor het gedrag zich snel kon verspreiden door de populatie.

Bronnen: Science, Science News